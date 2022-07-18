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Качели нездорового человека: убойные концепты

Качели нездорового человека: убойные концепты

Автор:
18 июля 2022 15:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   качели   подборка   прикол   скамейки   
2283
20
От глупых до гениальных. Некоторые из качелей в подборке нарушают здравый смысл, но при этом они существуют.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   качели   подборка   прикол   скамейки   
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8  комментариев
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39k
jonnyD 2 часа назад
Хороший аттракцион ...
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10k
Hunson Abadeer 20 минут назад
срачели
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7k
Elena Ki Час назад
Не знаю, было это на самом деле или мне привиделось... Шли мы к маме в санаторий. Кажется, в Солнечном, Ленинградская область. Около залива был устроен какой-то нереальный гигантский аттракцион. Мне запомнились качели, по форме как обычные, для двоих - балка, укрепленная посередине, двое сидят на разных концах, качаются. Там же они были огромные - на концах горизонтальной балки снизу были приварены кольца, за которые надо было хвататься руками. Когда один конец балки опускался (не до земли, а выше роста человека, чтоб по башке не получить), другой поднимался на невероятную высоту. Не могу представить, что случилось бы с человеком, висящим там на руках, если б он не удержался. Кто-нибудь видел такое? Там были и другие устройства, но мне запомнилось только это.
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7k
Elena Ki Час назад
Не знаю, было это на самом деле или мне привиделось... Шли мы к маме в санаторий. Кажется, в Солнечном, Ленинградская область. Около залива был устроен какой-то нереальный гигантский аттракцион. Мне запомнились качели, по форме как обычные, для двоих - балка, укрепленная посередине, двое сидят на разных концах, качаются. Там же они были огромные - на концах горизонтальной балки снизу были приварены кольца, за которые надо было хвататься руками. Когда один конец балки опускался (не до земли, а выше роста человека, чтоб по башке не получить), другой поднимался на невероятную высоту. Не могу представить, что случилось бы с человеком, висящим там на руках, если б он не удержался. Кто-нибудь видел такое? Там были и другие устройства, но мне запомнилось только это.
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1k
Kariya 2 часа назад
Самые ибанутые качели какие я встречал, это те на которых невозможно раскачаться : рядом с забором и/или присобаченные так что солнышко сделать можно только с травмой и наполовину. Все что надо знать о понимании безопасности от тех кто там никогда не раскачивался.
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