Качели нездорового человека: убойные концепты

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От глупых до гениальных. Некоторые из качелей в подборке нарушают здравый смысл, но при этом они существуют.
2.
Типичные качели в Новосибирске
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А так да, оторвешься и как плашмя с высоты примерно второго этажа.