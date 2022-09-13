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Поднять настроение: порция зачётных комментариев

Поднять настроение: порция зачётных комментариев

Автор:
13 сентября 2022 14:53
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   комментарии   комменты   подборка   прикол   
4885
15
Есть люди, которые обладают врождённым сарказмом. Такие даже не стараются — просто жгут напалмом.
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Источник:

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Метки: Юмор   интересное   комментарии   комменты   подборка   прикол   
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8  комментариев
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32k
ACU900 2 часа назад
К последней анекдот:
Принесла учительница на урок рисования скульптуру обнаженной женщины.
- Леночка, скажи, что тебе больше всего нравиться в этой скульптуре?
- Плечи. Голова...
- Молодец, садись. А тебе что, Сашенька?
- Груди!
- Выйди вон из класса!
- А тебе Вовочка, что больше всего нравится?
- Ухожу, ухожу, ухожу.
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556
Александр Зотов 15 минут назад
и тут начались месячные
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−63
ian Полчаса назад
На последней - макет Светы из рекламы Визита?
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1k
Бэмсяра 46 минут назад
Комментарий к фото
то есть, наличия на женском манекене мужских половых признаков никого не смутило?)
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3k
Parus59 58 минут назад
Да, уж, напалмом и не пахнет, тут на свечку бы наскрести. Автору дизлайк за обман читателей.
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10k
DumDum Час назад
Комментарий к фото
Не "овца", а "баранесса".
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