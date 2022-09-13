Поднять настроение: порция зачётных комментариев

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Есть люди, которые обладают врождённым сарказмом. Такие даже не стараются — просто жгут напалмом.
2.
Феминитивы
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор интересное комментарии комменты подборка прикол
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Принесла учительница на урок рисования скульптуру обнаженной женщины.
- Леночка, скажи, что тебе больше всего нравиться в этой скульптуре?
- Плечи. Голова...
- Молодец, садись. А тебе что, Сашенька?
- Груди!
- Выйди вон из класса!
- А тебе Вовочка, что больше всего нравится?
- Ухожу, ухожу, ухожу.