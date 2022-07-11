Всегда есть нюанс... а порой и не один

2037
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Убойные ситуации, которые происходят с каждым из нас практически каждый день. Мы перестали уделять внимание нюансам, а зря!..
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор детали интересное один нюанс подборка прикол
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