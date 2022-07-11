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Всегда есть нюанс... а порой и не один

Всегда есть нюанс... а порой и не один

Автор:
11 июля 2022 17:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   детали   интересное   один нюанс   подборка   прикол   
2037
16
Убойные ситуации, которые происходят с каждым из нас практически каждый день. Мы перестали уделять внимание нюансам, а зря!..
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Источник:

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Метки: Юмор   детали   интересное   один нюанс   подборка   прикол   
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2  комментария
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39k
jonnyD 49 минут назад
- Петька, хочешь я тебе про парадокс расскажу?
- Василий Иванович! Отстань, я с тобой после нюанса не разговариваю!
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1k
Kariya 58 минут назад
С полезным алкоголем после 21 это и смешно и колется.
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