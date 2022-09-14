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Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах

Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах

Автор:
14 сентября 2022 19:44
Сообщество : Юмор
Метки: Перелёты   Юмор   интересное   подборка   прикол   самолёт   
4361
15
Возможно, есть какая-то тайная причина, почему на каждом рейсе встречаются родители с кричащими детьми...
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Источник:

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Метки: Перелёты   Юмор   интересное   подборка   прикол   самолёт   
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5  комментариев
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8k
Владимир 2 часа назад
Какая то авиакомпания, запустила рейсы без детей. Я стоя аплодирую!
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13k
Majul 48 минут назад
опять "с". Как же утомила тотальное косноязычие! Кроме предлога "с" других не существует? Бесятся все "ОТ" детей, а не "с"
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−121
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
Орущие дети это фигня. Вот мудацкие подростки и мрази колхозные как бабы так и мужики, что выливают на себя весь флакон копеечного но люто вонючего парфюма вот это ад.. и если ребёнок может заснуть или играть начать то эти твари воняют на протяжении всего рейса
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