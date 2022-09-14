Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах

Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России

Бракоделы, которых давно уже пора уволить за кривые руки

Подростки не поймут, а взрослые не расскажут

Повернулись на деньгах: мемный пост о жадности

Потрясающие идеи, которые неплохо бы было реализовать

Стыд какой! Истории, за которые потом героям постов очень стыдно