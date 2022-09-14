Закон Мёрфи в действии: всё об авиаперелётах

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15
Возможно, есть какая-то тайная причина, почему на каждом рейсе встречаются родители с кричащими детьми...
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12.
Полётный рокк ебол
14.
Когда долго летишь, кому-нибудь обязательно приспичит поделиться своими грибковыми заболеваниями
Источник:
АНТИФИШКИ
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