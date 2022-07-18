Пользователи поделились воспоминаниями своих школьных времен, от которых и мороз по коже, и на слезу ностальгии пробивает

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Сквозь года кажется, что школьное время - беззаботно. Однако тогда нам так не казалось. Были и трудности, и проблемы, о которых тогда и думать было страшно. Пользователи нашей подборки вспомнили, что с ними случалось в школе.
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А какая у вас самая запоминающаяся история из школы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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