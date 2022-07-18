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Пользователи поделились воспоминаниями своих школьных времен, от которых и мороз по коже, и на слезу ностальгии пробивает

Пользователи поделились воспоминаниями своих школьных времен, от которых и мороз по коже, и на слезу ностальгии пробивает

Автор:
18 июля 2022 16:31
Метки: интересно   истории из жизни   про школу   фото   школа   школьные времена   
1616
14

Сквозь года кажется, что школьное время - беззаботно. Однако тогда нам так не казалось. Были и трудности, и проблемы, о которых тогда и думать было страшно. Пользователи нашей подборки вспомнили, что с ними случалось в школе.

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А какая у вас самая запоминающаяся история из школы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   истории из жизни   про школу   фото   школа   школьные времена   
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16k
Delhana 47 минут назад
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♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад


ГЛОБУС...
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Мурчелло Полчаса назад
Какой то обсирательный пост.На говнозаказуху похоже.
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6k
Echo Полчаса назад
На глобус натянул ?
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1k
Kariya 41 минуту назад
Могу добавить, что средняя оценка это то что ожидается, на это ни жалуются ни радуются. Сейчас я понимаю, что мое образование было средним, но для остальных это либо повод для жалоб либо гордости. Это явно должно существовать отдельное наименование, не лента мебиуса, а черное равно белому и наоборот, что в одно время является друг другу и не является, ирония и нет xd
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