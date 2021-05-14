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Почему в советских школах до 70-х годов учили немецкий, а не английский язык

Почему в советских школах до 70-х годов учили немецкий, а не английский язык (4 фото)

Автор:
14 мая 2021 10:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: английский язык   интересно   немецкий язык   факты   фото   школа   язык   
1216
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Современные дети начинают изучать иностранный язык, и чаще всего это английский, уже в начальной школе.

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Метки: английский язык   интересно   немецкий язык   факты   фото   школа   язык   
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17  комментариев
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17k
babuby 2 часа назад
Раньше не знали Немецкий, а теперь не знают целых два иностранных! Да ещё и Русский на 2-ку!
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5k
evenSeven 3 минуты назад
Язык в школе надо учить тот, по которому сильнее учитель. Чтобы не было уж совсем пустой тратой времени.
Так у ребенка сейчас немецкий на приличном уровне, а у англичан все тот же "ландон ис зе капитал"... С нами собираются идти английский отдельно учить уже за деньги. Причем после хорошего немецкого он идет гораздо проще, чем после околонулевого уровня анлийского.
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7k
DumDum 8 минут назад
Мир становился из немецко- англоговорящим ровно со сменой США Германии на посту мирового научного и экономического локомотива. Сейчас в школы потихоньку вползает китайский.
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14k
ЦСКА Полчаса назад
Учился в обычной, средней московской школе, 1979-1989...Три класса: А, Б, В. В 4 классе А начал учить немецкий, Б и В английский(был приоритетнее). Произошла "ротация составов
", разобрались по языкам-классам и дальше грызть "гранит науки"! Без принуждения, пыли и шума....
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14k
Corvus Corax 42 минуты назад
"Во времена СССР долгое время об английском речи не шло: повсеместно в школьную программу был включен немецкий."
Ага. Родители в 50-х учили английский. У мамы было два языка на выбор - английский и испанский, у отца английский и немецкий. Бабушка прилично говорила на французском.
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191
Vadim 47 минут назад
У нас в школе был: английский, немецкий и французский! Выпуск 89 года
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154k
☭Cheкаво☭ Час назад
Это чтобы с пленными немчиками было проще изъясняться)
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154k
☭Cheкаво☭ Час назад
Всегда был выбор, либо английский либо немецкий, а то и французский
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3k
Юрий Злой Час назад
потому что за плечами были 2 войны с немцами, и будущим солдатам нужно было уметь допрашивать пленного
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41k
parallax Час назад
Прагматики учат китайский.
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8k
Вася Час назад
у нас на 48 школ в городе в 80х только в трёх преподавали французский. Считалось круто. В нашей анлийский и немецкий были, большинство немецкий выбирали. Кстати, Петров и Васечкин на французский ходили )
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Эйне клайне поросенок вдоль по штрассе побежал!
Камрад, во ист дас Ленин циммер? Эс ист да, рехтс!
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
А мне один педагог говорил, что немецкий изучали потому, что он более сложный. И после немецкого, прочие языки идут как по маслу. Кому надо.
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Не совсем так. Учили все основные языки: английский, немецкий и французский. Но главенство английского языка в мире всё увеличивалось и потому сейчас на него сделан упор. Это, кстати, хорошо видно, если посмотреть на права - они на французском. В своё время это был основной язык международных соглашений. Но с падением роли Франции и возвышением США - всё переменилось.
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Почему в советских школах до 70-х годов учили немецкий, а не английский язык"
"Поэтому переход к английскому затянулся лишь в 70-х годах он стал альтернативой для учеников."
==================
Интересно, как мои родители и тетушка, закончившие школу в середине 60-х, умудрились учить в школе английский?
При том, что учились они не то что в разных городах, а в разных республиках, а отец сменил несколько школ от Харькова до Улан-Уде и закончил на Урале (дед был военным)?
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