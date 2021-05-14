При этом крупицы знаний по этому предмету они получают еще в детском саду. Во времена СССР долгое время об английском речи не шло: повсеместно в школьную программу был включен немецкий. Но почему так сложилось, и когда мир стал англоговорящим?





Почему немецкий

Английский не был популярным в начале XX века, когда и Советского Союза еще не было, чего нельзя сказать о немецком и французском языках. Эти языки были официальными во многих странах Европы. Немецкий был языком научного сообщества: множество научных текстов было написано именно на немецком, а иногда, если текст в оригинале не был немецким, его переводили на этот язык. Кроме того, большинство серьезных крупных международных мероприятий проходили на немецком языке.

Гимназистам дореволюционной России и не снилось аудирование, чего не скажешь о советских школьниках





В те же самые времена многие образованные люди владели французским языком. Тут все совсем просто объясняется: великие деятели культуры почти все поголовно владели французским, если не в совершенстве, то на очень высоком уровне. Зная французский, можно было расширить свой кругозор и получить доступ к удивительным литературным произведениям.





Школа в СССР и новый язык

Что же касается школьных программ в СССР, то тут понятно, почему выбор пал на немецкий: идеальное знание этого языка должно было способствовать выработке у ребенка умения читать любую литературу в оригинале, быть просвещенным человеком. Советские школы стали в этом смысле преемницами дореволюционных гимназий.

Долгое время у советских детей не было выбора в изучении языков





На языке врагов

Но после Великой Отечественной войны дети не хотели учиться говорить на языке нацистов: у многих детей война забрала не только счастливое детство, но и отцов, матерей. Ненависть к врагу дети и их родители невольно переносили на школьный предмет. И остается только посочувствовать учителям, которым приходилось объяснять детям, что язык тут ни при чем. И так было не только в СССР: многие европейские страны отказывались от изучения в школах немецкого. Мир постепенно становился англоязычным. Но чтобы предоставить школьникам выбор в изучении иностранного языка, пришлось перестраивать всю систему образования. Желания детей учить, к примеру, английский было мало — нужны были учителя, а их тоже нужно было где-то учить. Поэтому переход к английскому затянулся — лишь в 70-х годах он стал альтернативой для учеников.

Чтобы начать учить детей английскому, сначала нужно было подготовить учителей





Во времена перестройки пальму первенства окончательно завоевал английский язык, хотя во многих школах по-прежнему можно было выбрать немецкий для изучения. Современные школьники изучают уже по два иностранных языка, где, кроме европейских, часто встречается китайский. И это вновь отражает изменившуюся геополитическую обстановку.