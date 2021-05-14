Современные дети начинают изучать иностранный язык, и чаще всего это английский, уже в начальной школе.
При этом крупицы знаний по этому предмету они получают еще в детском саду. Во времена СССР долгое время об английском речи не шло: повсеместно в школьную программу был включен немецкий. Но почему так сложилось, и когда мир стал англоговорящим?
Почему немецкий
Английский не был популярным в начале XX века, когда и Советского Союза еще не было, чего нельзя сказать о немецком и французском языках. Эти языки были официальными во многих странах Европы. Немецкий был языком научного сообщества: множество научных текстов было написано именно на немецком, а иногда, если текст в оригинале не был немецким, его переводили на этот язык. Кроме того, большинство серьезных крупных международных мероприятий проходили на немецком языке.
Гимназистам дореволюционной России и не снилось аудирование, чего не скажешь о советских школьниках
В те же самые времена многие образованные люди владели французским языком. Тут все совсем просто объясняется: великие деятели культуры почти все поголовно владели французским, если не в совершенстве, то на очень высоком уровне. Зная французский, можно было расширить свой кругозор и получить доступ к удивительным литературным произведениям.
Школа в СССР и новый язык
Что же касается школьных программ в СССР, то тут понятно, почему выбор пал на немецкий: идеальное знание этого языка должно было способствовать выработке у ребенка умения читать любую литературу в оригинале, быть просвещенным человеком. Советские школы стали в этом смысле преемницами дореволюционных гимназий.
Долгое время у советских детей не было выбора в изучении языков
На языке врагов
Но после Великой Отечественной войны дети не хотели учиться говорить на языке нацистов: у многих детей война забрала не только счастливое детство, но и отцов, матерей. Ненависть к врагу дети и их родители невольно переносили на школьный предмет. И остается только посочувствовать учителям, которым приходилось объяснять детям, что язык тут ни при чем. И так было не только в СССР: многие европейские страны отказывались от изучения в школах немецкого. Мир постепенно становился англоязычным. Но чтобы предоставить школьникам выбор в изучении иностранного языка, пришлось перестраивать всю систему образования. Желания детей учить, к примеру, английский было мало — нужны были учителя, а их тоже нужно было где-то учить. Поэтому переход к английскому затянулся — лишь в 70-х годах он стал альтернативой для учеников.
Чтобы начать учить детей английскому, сначала нужно было подготовить учителей
Во времена перестройки пальму первенства окончательно завоевал английский язык, хотя во многих школах по-прежнему можно было выбрать немецкий для изучения. Современные школьники изучают уже по два иностранных языка, где, кроме европейских, часто встречается китайский. И это вновь отражает изменившуюся геополитическую обстановку.
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Так у ребенка сейчас немецкий на приличном уровне, а у англичан все тот же "ландон ис зе капитал"... С нами собираются идти английский отдельно учить уже за деньги. Причем после хорошего немецкого он идет гораздо проще, чем после околонулевого уровня анлийского.
Ага. Родители в 50-х учили английский. У мамы было два языка на выбор - английский и испанский, у отца английский и немецкий. Бабушка прилично говорила на французском.
Камрад, во ист дас Ленин циммер? Эс ист да, рехтс!
"Поэтому переход к английскому затянулся лишь в 70-х годах он стал альтернативой для учеников."
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Интересно, как мои родители и тетушка, закончившие школу в середине 60-х, умудрились учить в школе английский?
При том, что учились они не то что в разных городах, а в разных республиках, а отец сменил несколько школ от Харькова до Улан-Уде и закончил на Урале (дед был военным)?