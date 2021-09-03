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20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни

20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни (26 фото)

Автор:
03 сентября 2021 12:08
Сообщество : Истории
Метки: жизнь   интересно   истории   истории из жизни   люди   подборка   фото   эффект бабочки   
773
26
Иногда маленькая деталь может изменить весь исход событий. Термин "эффект бабочки" - как раз об этом. Его суть в том, что какое-то незначительное событие может повлиять на целую цепочку событий в дальнейшем, в другое время и в другом месте. Этот термин открыли в 1961 году, но он применим к жизни многих людей - вот несколько историй людей, которые прочувствовали этот "эффект" на себе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь   интересно   истории   истории из жизни   люди   подборка   фото   эффект бабочки   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Все конечно интересно, но "прочувствовать на себе" эффект бабочки все равно невозможно: реальность одна и сравнить ее с альтернативной можно только в мыслях.
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40k
Raush 37 минут назад
Эффект бабочки немного не о том...
Все что тут выдано, просто совпадения, которые были людьми подмечены. "Что было бы, если бы..." - история, как говорится, не терпит сослагательного наклонения.
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6k
Мистер Фикс Час назад
Те, кто случайно оказались не в то время не в том месте, уже ничего не расскажут
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