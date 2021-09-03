20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни

Иногда маленькая деталь может изменить весь исход событий. Термин "эффект бабочки" - как раз об этом. Его суть в том, что какое-то незначительное событие может повлиять на целую цепочку событий в дальнейшем, в другое время и в другом месте. Этот термин открыли в 1961 году, но он применим к жизни многих людей - вот несколько историй людей, которые прочувствовали этот "эффект" на себе.

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"Я собирался заказать пиццу и ящик пива себе и соседу по комнате. В тот день он написал, что у него проблемы с животом, поэтому я пошел в ресторан. Я встретил там девушку, с которой теперь мы женаты и у нас двое детей. А все - из-за диареи друга" 0 Источник:

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"Однажды шел в школу, и отвлекся на ежика, который шуршал в кустах. В ту же секунду на тропинку упало дерево - оно бы точно прибило меня, если бы я тогда не отвлекся на ежа. Спасибо, еж!" 0 Источник:

"Когда мне было 17, учитель посоветовал мне участвовать в поэтическом конкурсе. Я поддался на уговоры и опубликовал свой стих. Пару месяцев спустя мне написала девушка - она хотела взять стих на анализ для экзамена... Мы вместе уже четыре года" 0 Источник:

"Я помог трем своим друзьям устроиться на работу в один ресторан, где позже каждый из них встретил возлюбленную, женился, стал отцом. Все это происходило как по сценарию" 0 Источник:

"Моя мать (ей было 13 лет) с бабушкой оказались в Освенциме в 1944 году. После прибытия их поставили в очередь людей, которым было поручено "принять душ" после долгой поездки. Мама плакала, и офицер переставил ее в другую очередь - в трудовой лагерь" 0 Источник: "Моя мама очень испугалась, и держала бабушку за руку. Тогда нацистский солдат случайно заметил их, и с издевкой приказал моей матери перейти в другую линию. Моя бабушка скончалась в газовой камере через 15 минут, но маму поставили в очередь в трудовой лагерь. Она проработала там до 1945 года, а затем переехала в Румынию, где встретила моего отца".

"Моя беременная сестра обычно садится в автобус в 5 вечера после работы. Дорога занимает около часа, и в тот день из-за естественной нужды она решила подождать следующий автобус. Потом выяснилось, что тот автобус в 5 вечера упал со скалы" 0 Источник:

"Мы с девушкой ехали на музыкальный фестиваль, но решили выпить кофе в Макдональдсе. Нужный был закрыт, поэтому мы поехали в другой, опоздав из-за этого. В тот день на фестивале нас встретила полиция... Там была стрельба, погибло 58 человек" 0 Источник:

"Однажды мне попалось печенье с предсказанием, в котором говорилось: "Учить - значит учиться дважды". Тогда я как раз думал подать заявку на работу учителя английского языка на Тайване, и после предсказания решился. Школа дала мне работу и жену" 0 Источник:

"Когда я был в восьмом классе, мне надо было срочно взять какую-то книгу в библиотеке, чтобы почитать в дороге домой. Я тогда случайно схватил книжку по астрономии - и она так меня захватила.. Сегодня я - профессиональный астроном" 0 Источник:

"В старших классах у меня не получилось попасть на мероприятие по истории. Я расстроилась, но в тот день завела нового друга - волонтера. Позже я начала интересоваться волонтерством, а сейчас работаю в медицине. Вот так может повернуться жизнь" 0 Источник:

"Мы собирались ехать на семейную встречу с тетей. Я тогда опаздывал, и решил доехать сам. В тот день тетя съехала с дороги в кювет. Она была в порядке, но пассажирская сторона, где должен был сидеть я, полностью разбилась.." 0 Источник:

"Мама поскользнулась на каблуках, и сломала ногу. Пока она лежала дома, у нее развилась аллергия, и понадобились лекарства. Из-за них снизился эффект противозачаточных, и она родила моего брата. Если бы мама не сломала ногу, брата бы не было!" 0 Источник:

"Из-за тяжелого расставания я решила поехать в страну, где никогда не была. Мне неожиданно понравилось там. Через шесть месяцев я туда эмигрировала" 0 Источник:

"Однажды в старших классах прогулял уроки, и весь день смотрел иностранный мюзикл. Заинтересовался этим языком, начал учить, а сейчас я работаю специалистом в лингвистике. Если бы не тот прогул - не нашел бы дело своей жизни" 0 Источник:

"Мой дедушка-еврей в годы войны был фармацевтом. Он тогда создал лекарство, которое спасло умирающих коров по всему городу. За это его полюбили - а перед приездом нацистов в город, офицер дал ему и его жене билеты на поезд. Они смогли спастись" 0 Источник:

"Мой дедушка, когда еще был маленьким, проснулся ночью во время Второй мировой войны, и решил пойти в комнату родителей. Он остался спать с ними. Его комната вскоре была разрушена немецкой бомбой" 0 Источник:

"Четыре года назад парень, которого я едва знал, позвал меня вместе в парк аттракционов. Я согласился просто от скуки, хотя недолюбливал его.. Сейчас этот парень - мой лучший друг, и я собираюсь сделать его шафером на своей свадьбе" 0 Источник:

"Когда моему отцу было 20 лет, ему нужно было найти чей-то номер телефона, и он позвонил оператору с таксофона. Они тогда разговорились, он попросил ее номер... Они назначили свидание, выпили кофе и четыре года спустя поженились" 0 Источник:

"Я записался на французский в средней школе, потому что мне нравилась девочка из этого класса. Позже она заболела раком и скончалась... А я затем получил степень магистра французского, и уже 3 года живу во Франции. А ведь все началось с той девушки" 0 Источник:

"Когда моему мужу было 18, он узнал, что семья его матери была испанской, а не мексиканской. Он сменил родную страну на Испанию в соцсетях, и я, будучи в Испании, наткнулась на его страничку. Мы начали переписку.. а сейчас женаты уже семь лет" 0 Источник:

"В 6 классе мы ездили на экскурсию по наблюдению за китами. С того самого дня я мечтал вырасти и защищать китов от охотников.. Сегодня я работаю в военном ведомстве по охране морской среды. Получается, мечты сбываются" 0 Источник:

"В 80-е моя мама училась в Англии. За пару дней до вылета в США она слишком затосковала по дому, и спонтанно поменяла билет на дату раньше. Изначально она должна была лететь рейсом 103 Pan Am, на котором погибли 243 пассажира и 16 членов экипажа.." 0 Источник:

"Мы с женой ужинали в отпуске, и когда собрались уходить, я заметил, что она не допила пиво. Я уговорил ее допить, и мы пошли в отель.. Буквально в нескольких метрах из переулка вылетела машина и врезалась в стену. А ведь мы могли бы быть там" 0 Источник:

"Когда мне было 17 лет, я работал в McDonald's. В тот день подруга убедила меня проколоть ухо, и я заявился на работу с сережкой. Мне сказали: убирай ее или увольняйся. Я ушел, и благодаря этому обрел дело своей жизни - начал работать в больнице" 0 Источник: