23-летняя мать-одиночка усыновила 33 детей после того, как ее бросил парень

Тогда она решила создать организацию "Ты не одинок", которая приняла уже 37 детей от 5 месяцев до 17 лет. В своем доме девушка открыла настоящий приют. Сейчас она планирует построить новый дом для всех деток, где они будут не только расти в любви, но еще и учиться, а также помогать друг другу.