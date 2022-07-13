23-летняя мать-одиночка усыновила 33 детей после того, как ее бросил парень

Иногда материнский инстинкт толкает девушек на удивительные поступки. Мать-одиночка из нашей истории усыновила 33 детей, когда осталась без партнера.
Тусаиве Яна - 23-летняя жительница деревни В Малави. У нее есть сын, которого она растит сама, потому что парень ее бросил. Ей было непросто одной воспитывать малыша, и она задумалась, как же сложно родителям ее родной деревни воспитывать детей в одиночку, и как много детей остались вообще без родни.
Тогда она решила создать организацию "Ты не одинок", которая приняла уже 37 детей от 5 месяцев до 17 лет. В своем доме девушка открыла настоящий приют. Сейчас она планирует построить новый дом для всех деток, где они будут не только расти в любви, но еще и учиться, а также помогать друг другу.
Каждый день Тусайве начинается с 4 утра: она готовит завтрак для детей до 5 лет. Она делает десятки бутербродов, обедов и соков для всех. У детей свой распорядок: после обучения, дневных дел и игр в 19:00 у них отбой. А после этого Тусайве начинает готовиться к следующему дню.
Быт отнимает немало времени, приходится стирать вручную, но ей помогают старшие дети. Дело в том, что в деревне проблемы с электричеством, порой его не бывает сутками, поэтому нет возможности воспользоваться стиральной машинкой.
Девушка надеется, что когда построят новое общежитие для деток, то быт станет проще, появится прачечная и много места для всех.
Сейчас женщины по всей Малави объединяются, чтобы помогать друг другу и детям, оставшимся без родителей. Правительство не хотело помогать волонтерам, но зато много неравнодушных людей оказывают ей поддержку.
Так выглядит прием пищи с детьми
Источник:
Инстаграм* запрещен в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 10 отечественных звёзд, чьи жизни унесла автокатастрофа
- Как сейчас выглядят двухрасовые близнецы, в родство которых никто не верил из-за разного цвета кожи
- "Крестный отец": вспоминая великих
- 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами"
- Девушка зарабатывает в путешествиях, работая нянечкой котов