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Замечания в школьных дневниках, которые прятали от родителей

Замечания в школьных дневниках, которые прятали от родителей

Автор:
12 октября 2023 15:52
Сообщество : Юмор
Метки: в дневнике   в школьном дневнике   детские дневники   дневник школьника   замечания   интересно   фото   школа   
1054
14

Самое страшное в школьные годы для многих - получить замечание в дневник. Потом и от родителей влететь могло.

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А какие замечания были у вас в дневнике?

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Метки: в дневнике   в школьном дневнике   детские дневники   дневник школьника   замечания   интересно   фото   школа   
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11  комментариев
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18k
Shtoppi 47 минут назад
ну и нестареющая классика подобных постов )))))))))))
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91k
7guest 8 минут назад
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16k
Элитный тигр 12 минут назад
Интересно, чему может научить учитель, сам пишущий с ошЫПками???
Что еще за "Сыпает сахар"???
Глагол сыпать имеет вариантные личные формы: сыплет, сыплем, сыплют (они являются строго нормативными) и сыпет, сыпем, сыпят (помечаются большинством словарей как допустимые или разговорные). В первом лице настоящего времени употребляется только «сыплю» (вариант «сыпаю» недопустим).
У меня были тройки - четверки по русскому языку в советской еще школе.

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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
Во втором классе у меня была вот такая запись в дневнике: на уроке рисовал окна, не помню по какому алгоритму, но учительница написала - "Рисовал фашистские кресты!"!...
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15k
Александр 39 минут назад
№8 Учитель ботаники пожаловался?
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56k
dima423 42 минуты назад
Комментарий к фото
У меня дневник был красный от замечаний на каждой странице)) ппц как можно так скучно жить в школе, что 1 замечание за 11 лет...
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56k
dima423 44 минуты назад
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Но есть кокос)
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56k
dima423 45 минут назад
Комментарий к фото
Звучит как похвала)
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99k
Татьяна Юсова 45 минут назад
Я помню своё первое замечание по поведению в дневнике в 3-м классе!
"Сидела на уроке под партой и ела яблоко"
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