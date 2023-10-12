Замечания в школьных дневниках, которые прятали от родителей

1054
14
Самое страшное в школьные годы для многих - получить замечание в дневник. Потом и от родителей влететь могло.
×
×
А какие замечания были у вас в дневнике?
Источник:
Ссылки по теме:
- Выходки учителей, которые вспоминаются с содроганием
- Пользователи поделились воспоминаниями своих школьных времен, от которых и мороз по коже, и на слезу ностальгии пробивает
- Географические факты, которые прокачают ваши мозги
- Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото
- Старые советские парты
Метки: в дневнике в школьном дневнике детские дневники дневник школьника замечания интересно фото школа
Новости партнёров
реклама
Что еще за "Сыпает сахар"???
Глагол сыпать имеет вариантные личные формы: сыплет, сыплем, сыплют (они являются строго нормативными) и сыпет, сыпем, сыпят (помечаются большинством словарей как допустимые или разговорные). В первом лице настоящего времени употребляется только «сыплю» (вариант «сыпаю» недопустим).
У меня были тройки - четверки по русскому языку в советской еще школе.
Да, тоже обратил внимание! Режет глаз!
"Сидела на уроке под партой и ела яблоко"