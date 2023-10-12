Замечания в школьных дневниках, которые прятали от родителей

Кто над всем этим стоит

Старые советские парты

Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»

Географические факты, которые прокачают ваши мозги

Пользователи поделились воспоминаниями своих школьных времен, от которых и мороз по коже, и на...

Почему в советских школах до 70-х годов учили немецкий, а не английский язык