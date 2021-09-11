Старые советские парты

На мой взгляд, современные парты имеют существенный недостаток. Никто даже не задумывается о том, что горизонтальное положение столешницы вынуждает ребенка перегибаться во время чтения или письма. Потому что удобнее всего воспринимать зрительную информацию под прямым углом.

Обратите внимание, как прямо сидит ученица. Это благодаря спинке, расположенной под прямым углом к посадочной части. Еще осанку помогает контролировать оптимальное удаление скамьи от края столешницы. А благодаря правильному уклону девочке не приходится тянуться вперед, чтобы читать.

Часть столешницы у конструкции Эрисмана была горизонтальной: специально под ручки, карандаши и необходимые на уроке принадлежности. На этом фото изображена модель, в которой предусмотрена ниша под чернильницу. В конструкции Короткова ее уже не было.