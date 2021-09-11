Старые советские парты

В советское время во всех школах вместо обычных столов и стульев классы были оснащены специальными учебными местами: партами Короткова и Эрисмана. К сожалению, не так давно школы от них отказались, потому что по современным нормам СанПина учебная мебель должна лишь соответствовать росту ребенка. Остальные параметры теперь не учитываются.
На мой взгляд, современные парты имеют существенный недостаток. Никто даже не задумывается о том, что горизонтальное положение столешницы вынуждает ребенка перегибаться во время чтения или письма. Потому что удобнее всего воспринимать зрительную информацию под прямым углом.
Обратите внимание, как прямо сидит ученица. Это благодаря спинке, расположенной под прямым углом к посадочной части. Еще осанку помогает контролировать оптимальное удаление скамьи от края столешницы. А благодаря правильному уклону девочке не приходится тянуться вперед, чтобы читать.
Часть столешницы у конструкции Эрисмана была горизонтальной: специально под ручки, карандаши и необходимые на уроке принадлежности. На этом фото изображена модель, в которой предусмотрена ниша под чернильницу. В конструкции Короткова ее уже не было.
Отличие задумки Короткова от конструкции Эрисмана еще и в том, что она предусматривала парную посадку. А причина заключалась в бедности сельских школ, поэтому нормальной практикой было делить один учебник на двоих.
Кроме того, это лучший вариант размещения учеников в классе с точки зрения свободного перемещения. На мой взгляд, ширина стола для двоих оптимальна. Дети не сильно удалены друг от друга, в то же время не толкаются локтями.
Когда-то я сам учился за похожим столом. Их делали из дерева твердых пород, и перекрашивали раз в два-три года.
Обратите внимание, что на них нет ничего лишнего. А все потому, что часть столешницы, которая располагалась под локтями, открывалась как крышка сундука, на петлях. Под ней была просторная ниша.
Таким образом, на рабочих местах находилось только то, что необходимо на уроке. Портфели же убирались вниз, на специальную полку с бортиком, расположенную перед коленями.
Всего этого очень не хватает современным школьным столам. Вместо ниш и полок по бокам прямо к ножкам прикручены крючки, чтобы дети вешали на них свои ранцы. Но неудобство в том, что они мешают детям свободно перемещаться по проходам.
Вот она, классическая парта Короткова. Конструкция Эрисмана грамотно доработана и вместе с этим заметно упрощена. Это было сделано для снижения стоимости производства и простоты изготовления.
Резные и фигурные детали заменены на простые прямоугольные, которые можно было изготовить даже с помощью ручного инструмента. Так школьная парта стала доступной даже в самых бедных сельских школах.
Для большинства школ их стали делать из хвойных пород дерева, что также удешевляет производство. Но обратите внимание на толщину древесины. Такую невозможно сломать, даже прыгая на ней. А массивная скамья выдержит вес любого человека.
При проектировании сохранены все важнейшие анатомические параметры, влияющие на здоровье ученика: расстояние скамьи от парты, угол наклона ее поверхности, глубина посадки, высота столешницы относительно скамьи и многое другое.
С медицинской точки зрения это лучшая конструкция школьной парты. Учтены даже такие элементы, как перекладина для размещения ног и вырез в боковой стенке для того, чтобы при посадке ребенок не бился коленями об стол. Сидеть за ним можно было только прямо, ссутулиться было невозможно: ровная спинка не давала позвоночнику «уехать» назад.
Мой отец, инженер-технолог мебельного производства, всегда говорил, что это единственная грамотная конструкция, которая помогает школьникам отучиться 10 классов, не заработав при этом сколиоз.
Источник:
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И главное - ребёнок приучается к тому что его ждёт в перспективе (и морально, и развитием соответствующих групп мышц).
О, эта канонада откидываемых крышек при входе учителя в класс. А ещё прикольно было на партах по классу ездить. Кто в теме - тот поймёт.
Поэтому, когда в нашей школе заменили старые парты на столы и стулья -это было счастье.