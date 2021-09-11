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Старые советские парты

Старые советские парты (7 фото)

Автор:
11 сентября 2021 08:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   парта   советские парты   учеба   факты   фото   школа   
625
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В советское время во всех школах вместо обычных столов и стульев классы были оснащены специальными учебными местами: партами Короткова и Эрисмана. К сожалению, не так давно школы от них отказались, потому что по современным нормам СанПина учебная мебель должна лишь соответствовать росту ребенка. Остальные параметры теперь не учитываются.

На мой взгляд, современные парты имеют существенный недостаток. Никто даже не задумывается о том, что горизонтальное положение столешницы вынуждает ребенка перегибаться во время чтения или письма. Потому что удобнее всего воспринимать зрительную информацию под прямым углом.

Обратите внимание, как прямо сидит ученица. Это благодаря спинке, расположенной под прямым углом к посадочной части. Еще осанку помогает контролировать оптимальное удаление скамьи от края столешницы. А благодаря правильному уклону девочке не приходится тянуться вперед, чтобы читать.


Часть столешницы у конструкции Эрисмана была горизонтальной: специально под ручки, карандаши и необходимые на уроке принадлежности. На этом фото изображена модель, в которой предусмотрена ниша под чернильницу. В конструкции Короткова ее уже не было.

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Отличие задумки Короткова от конструкции Эрисмана еще и в том, что она предусматривала парную посадку. А причина заключалась в бедности сельских школ, поэтому нормальной практикой было делить один учебник на двоих.


Кроме того, это лучший вариант размещения учеников в классе с точки зрения свободного перемещения. На мой взгляд, ширина стола для двоих оптимальна. Дети не сильно удалены друг от друга, в то же время не толкаются локтями.

Когда-то я сам учился за похожим столом. Их делали из дерева твердых пород, и перекрашивали раз в два-три года.


Обратите внимание, что на них нет ничего лишнего. А все потому, что часть столешницы, которая располагалась под локтями, открывалась как крышка сундука, на петлях. Под ней была просторная ниша.


Таким образом, на рабочих местах находилось только то, что необходимо на уроке. Портфели же убирались вниз, на специальную полку с бортиком, расположенную перед коленями.

Всего этого очень не хватает современным школьным столам. Вместо ниш и полок по бокам прямо к ножкам прикручены крючки, чтобы дети вешали на них свои ранцы. Но неудобство в том, что они мешают детям свободно перемещаться по проходам.

Вот она, классическая парта Короткова. Конструкция Эрисмана грамотно доработана и вместе с этим заметно упрощена. Это было сделано для снижения стоимости производства и простоты изготовления.


Резные и фигурные детали заменены на простые прямоугольные, которые можно было изготовить даже с помощью ручного инструмента. Так школьная парта стала доступной даже в самых бедных сельских школах.


Для большинства школ их стали делать из хвойных пород дерева, что также удешевляет производство. Но обратите внимание на толщину древесины. Такую невозможно сломать, даже прыгая на ней. А массивная скамья выдержит вес любого человека.


При проектировании сохранены все важнейшие анатомические параметры, влияющие на здоровье ученика: расстояние скамьи от парты, угол наклона ее поверхности, глубина посадки, высота столешницы относительно скамьи и многое другое.


С медицинской точки зрения это лучшая конструкция школьной парты. Учтены даже такие элементы, как перекладина для размещения ног и вырез в боковой стенке для того, чтобы при посадке ребенок не бился коленями об стол. Сидеть за ним можно было только прямо, ссутулиться было невозможно: ровная спинка не давала позвоночнику «уехать» назад.


Мой отец, инженер-технолог мебельного производства, всегда говорил, что это единственная грамотная конструкция, которая помогает школьникам отучиться 10 классов, не заработав при этом сколиоз.

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Метки: интересно   парта   советские парты   учеба   факты   фото   школа   
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6k
Михаил Час назад
Мебель, которую сейчас привозят мне в школу нельзя назвать мебелью..... Столы на второй год начинаю списывать, стулья чуть крепче, имеют регулировку по росту, но тоже откровенная халтура! Поставщик дает срок службы пять лет, что уже смешно, а в реальности через два года все в непотребном виде! А в подсобке стоит старая парта, еще советская, использую как верстак......ну что сказать, хоть сейчас детям ставить
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807
Андрей Ы. 19 секунд назад
Учился за такой партой в начальных классах. В этих партах ещё были отверстия под чернильницы. Назвать их удобными язык не поворачивается: прокрустово ложе.
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4k
Subic 5 минут назад
Сравнивать "старую" и "новую" школьную мебель по одному критерию "лучше-хуже" не корректно. В чем то была лучше, в чем то хуже. Я учился в школе 40 лет назад, когда уже парты "Короткова" (никто их так не называл) были не так часты, но были. Называли просто "парта". Уже часто стояли более современные и назывались "столы". Начнем с того, что конструкция Эрисмана-Короткова это наследие времен, когда обязательное образование было только "начальным". То есть еще 150 лет назад (кому интересно, почитайте подробнее про историю школьного образования в России, к примеру) в основной массе школ (были и другие лицеи-гимназии - сословные, очень даже платные) образование было двух или четырехлетним. Классы, часто, смешанные по возрасту. Парта была почти идеальна. Подходила (примерно) по росту всем ученикам. Была проста в изготовлении (любой деревенский столяр...). Была почти вечной. Она (я же пробовал) была совсем не идеальна. "Из твердых пород дерева". Лукавство или прямое вранье. Из обычных, то есть достаточно мягких, досок (сосна) делали. Дубовая это резная мебель уже - очень дорого. :) качество обработки было (особенно после многих лет использования) очень плохое. То есть и скамья и стол были очень не ровные, как ни крась их. Часто "занозистые". Помните (фото) еще в середине прошлого века многие дети в школе сидели в "нарукавниках"? Вот это что бы не "драть" форму о парты. Ящик под портфель быстро становился сборником мусора и заноз. Портфели предпочитали ставить рядом с партой (в проходе), в парту его совать было "стремно". Да, осанку, стимулировала, не спорю. Но, без вариантов, стол из ламинированной ДСП намного удобнее для занятий, особо старшеклассникам. (Современная система образования). Да, современная мебель, не только школьная, не столь долговечна. Но почему то большинство взрослых предпочитают современную мебель бабушкиным столам и комодам. Которые и дороги (не технологичны, по современным меркам) в изготовлении и не слишком удобны. НО, ДА долговечны, это факт, но это же не все. :)
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2k
Past 8 минут назад
Такие парты не застал, но как то получилось посидеть за такой(толи на олимпиаду ездили в соседний район, толи просто к знакомому в школу приезжал) было дико неудобно, непривычно писать на неровной поверхности. Сразу тогда подумал, ладно допустим это более полезно для осанки, чем обычный стол, но каково научившись писать на такой парте переучиваться на обычный стол?
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2k
stb22 9 минут назад
Я с первого по восьмой класс учился на таких партах. Да, парты были прочные, но имели существенный недостаток в том, что все они были одинакового размера. А дети, даже в одном классе, разного роста. Я уж не говорю про разницу роста в первом и восьмом классе. Низким и высоким было очень неудобно, и они получали проблемы с позвоночником.
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35k
Alex 17 минут назад
Сидел за такой партой 2 или 3 года. Очень удобные были.
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
За этой партой хорошо сидеть, можно читать и писать. Всё. Обычный стол более универсален - за ним можно есть, на нём можно спать, раскрашивать контурную карту в 100 цветов, работать с акварелью... Обычный стол проще перетащить (это на самом деле немаловажно).
И главное - ребёнок приучается к тому что его ждёт в перспективе (и морально, и развитием соответствующих групп мышц).
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Автор, имейте в виду сами и скажите своему отцу, технологу мебельного производства, что парты НИКОГДА не делались из "дерева твёрдых пород". Никакому идиоту не пришло бы в голову расходовать ценную древесину дуба и ясеня на парты, да и были бы они неподъёмными.
О, эта канонада откидываемых крышек при входе учителя в класс. А ещё прикольно было на партах по классу ездить. Кто в теме - тот поймёт.
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5k
TirAn Полчаса назад
5+++
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6k
Administrator 49 минут назад
Страная статья без автора, но при этом он озвучивает свое личное мнение
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32k
KiploksAKS Час назад
Одно только "но". Парта рассчитана под конкретный рост ребёнка, и всегда была проблема с соответствием реального роста имеющимся партам. Дети, знаете ли, растут быстро.
Поэтому, когда в нашей школе заменили старые парты на столы и стулья -это было счастье.
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