Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»

В 9 лет он заболел скарлатиной с последующим осложнением и остался практически глухим. За неуспеваемость его во 2 классе оставили на второй год, а после 3 класса отчислили из школы.
Больше он нигде не учился. Только самоподготовка и экзамены экстерном. Так сначала он получил аттестат гимназии, а потом успешно сдал экзамен на учителя математики и геометрии уездного училища.
Такое образование у главного теоретика мировой космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.
Его все время увлекало воздухоплавание. Поэтому первые исследования Циолковского связаны с математическим моделированием полета птиц и создание летательного аппарата тяжелее воздуха.
Нехватка научной литературы подвигли его на создание кинетической теории газов. Для проверки своих расчетов летательных аппаратов он сделал первую аэродинамическую трубу, где продувал различные модели аппаратов. Исследования, продолженные Жуковским, привели к созданию теории летательных аппаратов. По этой теории строятся все самолеты в мире.
Циолковский первым сделал проект цельнометаллического управляемого дирижабля. Испытания моделей подтвердило правильность расчетов.
С 1896 года Циолковский занимается теорией реактивного движения. Результатом исследования стало доказательство использования только реактивных двигателей для космических полетов, математическое обоснование многоступенчатых ракет, использование графических газовых рулей для управления ракетами и т.д.
Для отработки межпланетных полетов первым предложил создание орбитальных станций, принцип работы систем ориентации спутников, описал медико-биологические проблемы длительных космических полетов.
Вместе с исследованием технических моментов исследования космоса Циолковский анализирует модели государственного устройства, эволюцию общественных отношений и создает свою теорию идеального общества. Как он сам признавался, что его труды по космическим полетам это всего лишь необходимая ступень в развитии идеального общества.
После смерти Циолковского в 1935 году все его рукописи были переданы в Академию Наук. Были изданы 5 томов его исследований. Но все работы по созданию идеального общества засекретили. Официально было объявлено, что эти труды утеряны еще до смерти Циолковского.
Все это сделал УЧИТЕЛЬ математики из Российской провинции.
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Советская власть прекрасно делала пропаганду на общественниках, чтобы внести в общество различные действительно хорошие и плодотворные идеи. Сколько было таких общественников - не счесть. Их возвышали, ими гордились. На них строилась пропаганда, хорошая в большинстве своем, надо сказать, пропаганда. Не было в этом ничего плохого.
Но историки науки прекрасно знают. Задолго до Циолковского все, что он нарисовал и предложил - это было давным давно обосновано и сделано, в том числе расчеты и еще много чего, что Циолковскому не было дано понять в силу своего образования. И межпланетные полеты, и реактивный принцип, и двигатели. Реактивные двигатели (классические, с жидкими и газовыми рабочим телами) еще были изобретены в 18 веке. Может даже раньше. Про твердотопливные ракеты... - ну, всем известна история Китая. Про космологию вообще молчу.
Вот чего не знал, так это про теорию идеального общества Циолковского. Возможно, и засекретили эту теорию, чтобы не позорить человека...
Ведь сам Циолковский человеком-то он был хорошим - подвижник, с детьми работал. Только для страны этого было мало - нужен был уникум, очередное знамя. Вот и сделали.