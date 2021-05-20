Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»

Для отработки межпланетных полетов первым предложил создание орбитальных станций, принцип работы систем ориентации спутников, описал медико-биологические проблемы длительных космических полетов.

Вместе с исследованием технических моментов исследования космоса Циолковский анализирует модели государственного устройства, эволюцию общественных отношений и создает свою теорию идеального общества. Как он сам признавался, что его труды по космическим полетам это всего лишь необходимая ступень в развитии идеального общества.

После смерти Циолковского в 1935 году все его рукописи были переданы в Академию Наук. Были изданы 5 томов его исследований. Но все работы по созданию идеального общества засекретили. Официально было объявлено, что эти труды утеряны еще до смерти Циолковского.

Все это сделал УЧИТЕЛЬ математики из Российской провинции.