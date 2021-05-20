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Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно»

Школьный учитель, труды которого до сих пор под грифом «Секретно» (6 фото)

Автор:
20 мая 2021 09:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: Константин Эдуардович Циолковский   интересно   учитель   факты   фото   школа   
1921
6

В 9 лет он заболел скарлатиной с последующим осложнением и остался практически глухим. За неуспеваемость его во 2 классе оставили на второй год, а после 3 класса отчислили из школы.

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Метки: Константин Эдуардович Циолковский   интересно   учитель   факты   фото   школа   
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3k
Горожанин Час назад
Ничего не хочу сказать плохого про Циолковского. Это история. Но все же нужна хоть какая-то элементарная объективность.

Советская власть прекрасно делала пропаганду на общественниках, чтобы внести в общество различные действительно хорошие и плодотворные идеи. Сколько было таких общественников - не счесть. Их возвышали, ими гордились. На них строилась пропаганда, хорошая в большинстве своем, надо сказать, пропаганда. Не было в этом ничего плохого.

Но историки науки прекрасно знают. Задолго до Циолковского все, что он нарисовал и предложил - это было давным давно обосновано и сделано, в том числе расчеты и еще много чего, что Циолковскому не было дано понять в силу своего образования. И межпланетные полеты, и реактивный принцип, и двигатели. Реактивные двигатели (классические, с жидкими и газовыми рабочим телами) еще были изобретены в 18 веке. Может даже раньше. Про твердотопливные ракеты... - ну, всем известна история Китая. Про космологию вообще молчу.

Вот чего не знал, так это про теорию идеального общества Циолковского. Возможно, и засекретили эту теорию, чтобы не позорить человека...

Ведь сам Циолковский человеком-то он был хорошим - подвижник, с детьми работал. Только для страны этого было мало - нужен был уникум, очередное знамя. Вот и сделали.
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45k
leo3621 18 минут назад
Уважаемый человек был, много интересного придумал. Только называть его великим учёным я бы поостерёгся - всё- таки недостаток фундаментальных знаний самоучением не заменить.
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vitenok 2 часа назад
Полрюмочки бреда всегда надо добавлять. Для интересу.
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