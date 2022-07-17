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15 творческих людей, которых должны пригласить работать в Сколково

15 творческих людей, которых должны пригласить работать в Сколково

Автор:
17 июля 2022 22:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Забавные   Творческие   Функциональные   идеи   люди   работа   сколково   
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Наверняка каждый считает, что если что-то работает хорошо, то это не глупо, как бы смешно это не выглядело Конечно, иногда решения “повседневной инженерии " могут показаться довольно забавными, но в конце концов результаты говорят сами за себя! Взгляните на эти странные, но функциональные идеи.

Источник:

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Метки: Забавные   Творческие   Функциональные   идеи   люди   работа   сколково   
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