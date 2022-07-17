15 творческих людей, которых должны пригласить работать в Сколково

Наверняка каждый считает, что если что-то работает хорошо, то это не глупо, как бы смешно это не выглядело Конечно, иногда решения “повседневной инженерии " могут показаться довольно забавными, но в конце концов результаты говорят сами за себя! Взгляните на эти странные, но функциональные идеи.

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Мой друг забыл походный стул дома - не проблема 0 Источник:

Ручка ещё послужит 0 Источник:

Решили с друзьями немного прокатиться 0 Источник:

Охлаждающий фонтанчик для бассейна 0 Источник:

Когда есть дрель и немного свободного времени 0 Источник:

Я сделал электрический скейтборд с защитой от брызг 0 Источник:

Кран своими руками 0 Источник:

Идея неплохая, но внешний вид здания ухудшился 0 Источник:

Работает, а это главное 0 Источник:

Решение для того, чтобы поднять мотоцикл в кузов 0 Источник:

Бюджетное решение 0 Источник:

Воздуходувка для листьев сделана из насоса от надувной кровати и трубы 0 Источник:

Почему-то моей девушке не понравились мои занавески 0 Источник:

Симпатичная тележка 0 Источник: