Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете

Жизнь Сары Силз перевернулась в ног на голову, ведь преподавательница начальных классов из Саут-Бенда (Индиана, США) осталась без работы.
Крах случился в тот момент, когда стало известно о том, что у Сары есть аккаунт в интернете и фотографии, которые размещает там 40-летняя дама, не назовёшь невинными.
В итоге работодатели Сары посчитали, что подобное поведение бьёт по репутации образовательного учреждения. А раз так, то с учительницей стоит распрощаться.
Женщина призналась, что была шокирована столь подлой попыткой разрушить её жизнь и разбить ей сердце. Она обратилась за поддержкой к пользователям соцсетей, не забыв, правда, при этом надеть вызывающий розовый лифчик и сфотографироваться в провокационной позе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну фото обычные просто в купальнике - а что было бы если бы её на пляже в купальнике увидели? тоже нельзя?
ну выходит что руководству школы стоит нанимать монашек или мусульманок в паранже)