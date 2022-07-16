Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете

Женщина призналась, что была шокирована столь подлой попыткой разрушить её жизнь и разбить ей сердце. Она обратилась за поддержкой к пользователям соцсетей, не забыв, правда, при этом надеть вызывающий розовый лифчик и сфотографироваться в провокационной позе.



