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Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете

Учительницу уволили из-за пикантных фото, которые она размещала в интернете

Автор:
16 июля 2022 08:42
Сообщество : Истории
Метки: в мире   история   люди   работа   учительница   фигура   фото   
906
5

Жизнь Сары Силз перевернулась в ног на голову, ведь преподавательница начальных классов из Саут-Бенда (Индиана, США) осталась без работы.

Крах случился в тот момент, когда стало известно о том, что у Сары есть аккаунт в интернете и фотографии, которые размещает там 40-летняя дама, не назовёшь невинными.


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В итоге работодатели Сары посчитали, что подобное поведение бьёт по репутации образовательного учреждения. А раз так, то с учительницей стоит распрощаться.


Женщина призналась, что была шокирована столь подлой попыткой разрушить её жизнь и разбить ей сердце. Она обратилась за поддержкой к пользователям соцсетей, не забыв, правда, при этом надеть вызывающий розовый лифчик и сфотографироваться в провокационной позе.


Источник:

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Метки: в мире   история   люди   работа   учительница   фигура   фото   
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14  комментариев
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3k
Copycat 2 часа назад
Я не знаю что тут сказать - когда я учился в школе таких проблем не было, просто по тому что не было социальных сетей

ну фото обычные просто в купальнике - а что было бы если бы её на пляже в купальнике увидели? тоже нельзя?

ну выходит что руководству школы стоит нанимать монашек или мусульманок в паранже)
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9k
Василенко Татьяна 13 минут назад
И еще. Мы удивляемся - а почему некоторые ученики в грош не ставят учителей, матерят их, провоцируют и снимают видео. Так что вы хотите? Проституточка с тиктока и училка выглядят одинаково... Оппонентам - я не толстая свономамаша, я вообще бабушка 8-летнего второклашки
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9k
Василенко Татьяна 16 минут назад
Тем, кто защищает эту якобы училку. Понимаете, УЧИТЕЛЬ - это человек, который воспитывает детей. Она для них - на полдня и мама, и папа, и вся семья. Если этой телке неймется оголить сиськи и жопу в соцсетях - она должна выбрать - либо уважение учеников и родителей, либо лайки поклонников. Издержки профессии. То, что со слюнями рассмотрит одинокий мужик, совершенно не обязательно видеть её ученикам. Мозгов и стоп-сигнала бог не дал - пусть уходит.
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5k
VL Полчаса назад
только [мат] и трансуродам это позволено. наткралку же - ату её!!!
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38k
Александр Час назад
Снова вой неудовлетворенных жирных мамаш?
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31k
ACU900 Час назад
Ниче, найдет себе еще работу учительницей...
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980
Шурман Час назад
Я бы не хотел увидеть свою первую учительницу в купальнике :) Ирине Прохоровне тогда уже было 60 лет :) помню в 9 классе математичка пришла сразу после Универа , девка очень красивая все при ней а сисьски просто огонь , проработала она меньше года и ушла в декрет , видать кто то еще запал на эти сиськи .
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555
Alex Час назад
Наверняка уволили жирные бабы или пид**сы )
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