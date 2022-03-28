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15 изобретательных людей, которым нужно работать в Сколково

15 изобретательных людей, которым нужно работать в Сколково (15 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 22:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Изобретательные   Катушку   На полную   идеи   люди   мозг   сколково   
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Существует убеждение, что люди используют только 10 процентов своего мозга, но это утверждение действует далеко не всегда. Умельцы, идеи которых вы увидите в этом посте, использовали свою смекалку на полную катушку. Взгляните!

Источник:

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Метки: Изобретательные   Катушку   На полную   идеи   люди   мозг   сколково   
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7  комментариев
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a_komolow 3 часа назад
Это рукожопость
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Мурчелло 2 часа назад
Я бы не рекомендовал так делать.Мозги может из ушей выдавить.
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Dr.CrAzY 2 часа назад
"ешь ананасы, рябчиков жуй - ..." ??? )))
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