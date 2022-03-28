15 изобретательных людей, которым нужно работать в Сколково

Существует убеждение, что люди используют только 10 процентов своего мозга, но это утверждение действует далеко не всегда. Умельцы, идеи которых вы увидите в этом посте, использовали свою смекалку на полную катушку. Взгляните!

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Идея для дачи 0 Источник:

Самодельная гарнитура 0 Источник:

Сломалась микроволновка - не беда 0 Источник:

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Смекалочка

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Ни одной мушки в напитке 0 Источник:

Мечты сбываются 0 Источник:

Дёшево и креативно 0 Источник:

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Ему нужно получить патент 0 Источник:

Инновационная кофемашина 0 Источник: