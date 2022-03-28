15 изобретательных людей, которым нужно работать в Сколково

978
15
1
Существует убеждение, что люди используют только 10 процентов своего мозга, но это утверждение действует далеко не всегда. Умельцы, идеи которых вы увидите в этом посте, использовали свою смекалку на полную катушку. Взгляните!
Смекалочка
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 творческих людей, которые должны работать в Роснано
- Крохотные домики на деревьях бонсай от умельца Дейва Крика
- 15 креативных снимков, которые получились действительно потрясающими
- Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей
- Оптическая иллюзия показала, как «видят» люди с депрессией
16
Понравилось16
Новости партнёров