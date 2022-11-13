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17 работников решивших, что техника безопасности явно переоценена

17 работников решивших, что техника безопасности явно переоценена

Автор:
13 ноября 2022 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: безопасностость   безумие   люди   работа   ситуация   техника безопасности   
1989
18

Есть такие элементарные вещи, о которых знает даже ребёнок, но почему-то игнорируют взрослые — на строительных объектах всегда нужно носить каску, не стоит смотреть на сварку без защитной маски или очков, а стремянка, поставленная на стопку кирпичей — не самый надёжный вариант.

Если вы думаете, что мы шутим, описывая все эти ситуации, то посмотрите сами, чтобы убедиться в их правдивости.

 

Ветки — это те же леса, только ветки

×
×

 

Ладно, а теперь пощекочите его

 

Напарник всегда рад прийти на помощь

 

Видимо он решил, что в случае чего, машина будет служить ему в качестве подушки 

 


 

Выглядит безопасно (нет)

 

У этого парня стальные... нервы

 

Впихнуть то, что не влезло

 

Всё в порядке, на нём есть защитные кроксы

 


 

Надёжнее некуда

 

Чудо инженерной мысли

 

Марти Макфлай просит вернуть его ховерборд

 

Как это делается в Турции

 


 

А вы не знали, что пакет работает лучше любых защитных очков? 

 

Не переживайте, на этих парнях надеты светоотражающие жилеты

Угадайте, кто упал на пол не более чем через 15 минут. Хорошо, что при этом он уже находился в больнице

 

Глаза переоценены

 

Этот мужчина ничего не боится, ведь у него есть баночка пива

Источник:

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Метки: безопасностость   безумие   люди   работа   ситуация   техника безопасности   
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11  комментариев
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Это стеклопластик от душевой кабины. Он лёгкий.
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27k
Квантовый переход 2 минуты назад
Авторша,а тебе в голову не приходило,что это может быть пластик?Господи,кому я говорю.Это ж вторая покемонка.
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27k
Квантовый переход 7 минут назад
У него еще беейсболка есть.А мы и не переживаем.Его семья пусть переживает.
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27k
Квантовый переход 9 минут назад
А вы не знали, что пакет работает лучше любых защитных очков?
-------------
Знали конечно.Горячие части металла,попадая на поверхность целлофана начинают его плавить и вязнут,не успевая сквозь него проникнуть.


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27k
Квантовый переход 14 минут назад
Этот видимо пришел к выводу,что нижняя часть ног не так важна,как все остальные части тела
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27k
Квантовый переход 18 минут назад
А чо он туда батут должен поставить?Если будет падать ,то уже по.х.у.й куда.Все равноминимум инвалидом останется.Разве что машину ремонтировать не придется.Если ее отодвинуть.
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418
Sumrak58100 22 минуты назад
Бывают ситуации, когда работу делать надо. Сам ох-ваешь, а делаешь.
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9k
Dabus 40 минут назад
Кстати, эти ходули нормальная тема. В США практически всё малоэтажное строительство строят вот такие работяги на спец. ходулях, очень удобная тема и если навостриться на них бегать, то сильно более безопасная чем лестницы и стремянки.
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88k
parallax 42 минуты назад
Комментарии к какртинкам лишние.
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10k
Antilles 44 минуты назад
На большинстве картинок ничего особенного. А если автор что-то имеет против баночки пива в личном гараже, забаньте его отсюда.
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