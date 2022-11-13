17 работников решивших, что техника безопасности явно переоценена

1989
18
Есть такие элементарные вещи, о которых знает даже ребёнок, но почему-то игнорируют взрослые — на строительных объектах всегда нужно носить каску, не стоит смотреть на сварку без защитной маски или очков, а стремянка, поставленная на стопку кирпичей — не самый надёжный вариант.
Если вы думаете, что мы шутим, описывая все эти ситуации, то посмотрите сами, чтобы убедиться в их правдивости.
Ветки — это те же леса, только ветки
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Ладно, а теперь пощекочите его
Напарник всегда рад прийти на помощь
Видимо он решил, что в случае чего, машина будет служить ему в качестве подушки
Выглядит безопасно (нет)
У этого парня стальные... нервы
Впихнуть то, что не влезло
Всё в порядке, на нём есть защитные кроксы
Надёжнее некуда
Чудо инженерной мысли
Марти Макфлай просит вернуть его ховерборд
Как это делается в Турции
А вы не знали, что пакет работает лучше любых защитных очков?
Не переживайте, на этих парнях надеты светоотражающие жилеты
Угадайте, кто упал на пол не более чем через 15 минут. Хорошо, что при этом он уже находился в больнице
Глаза переоценены
Этот мужчина ничего не боится, ведь у него есть баночка пива
Источник:
АНТИФИШКИ
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Знали конечно.Горячие части металла,попадая на поверхность целлофана начинают его плавить и вязнут,не успевая сквозь него проникнуть.