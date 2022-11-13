17 работников решивших, что техника безопасности явно переоценена

Есть такие элементарные вещи, о которых знает даже ребёнок, но почему-то игнорируют взрослые — на строительных объектах всегда нужно носить каску, не стоит смотреть на сварку без защитной маски или очков, а стремянка, поставленная на стопку кирпичей — не самый надёжный вариант.