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11 творческих товарищей, которые должны работать в Сколково

11 творческих товарищей, которые должны работать в Сколково

Автор:
31 марта 2023 23:07
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Научные   Творческие   интеллект   работать   сколково   труды   
1850
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Есть люди, которые обладают превосходным интеллектом, но они находят ему применение не в научных трудах и исследованиях, а в максимально творческом решении повседневных проблем. В этом посте вы увидите блестящее воплощение креативных идей в жизнь. Взгляните!

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Метки: Научные   Творческие   интеллект   работать   сколково   труды   
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