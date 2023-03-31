11 творческих товарищей, которые должны работать в Сколково

1850
12
Есть люди, которые обладают превосходным интеллектом, но они находят ему применение не в научных трудах и исследованиях, а в максимально творческом решении повседневных проблем. В этом посте вы увидите блестящее воплощение креативных идей в жизнь. Взгляните!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 изображений, которые демонстрируют глупую сторону человечества
- Фотограф с помощью искусственного интеллекта воскресил знаменитостей
- Правда ли, что атеисты умнее верующих? Детальный разбор
- 17 креативных людей, которых очень ждут в Сколково
- 18 дизайнеров, которые заслуживают повышения за свою креативность
Новости партнёров
реклама