18 творческих шедевров от людей, у которых точно есть волшебная палочка

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Нас окружает множество талантливых людей: одни из них хорошо работают с деревом, другие блестяще вяжут, а третьи, кажется, владеют всем и способны создать шедевр из ничего. Как им удается это делать? Ловкость рук, талант и настойчивость в сочетании творят чудеса. Взгляните на эти потрясающие творения!
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13. После 60 часов чистого складывания я сделал глаз оригами из одного огромного листа бумаги
17. Я испекла новый арт-пирог. У него черничная начинка в лимонно-миндальной корочке для печенья, и он съедобен на 100%
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