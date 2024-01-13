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18 творческих шедевров от людей, у которых точно есть волшебная палочка

18 творческих шедевров от людей, у которых точно есть волшебная палочка

Автор:
13 января 2024 21:33
Сообщество : Искусство
Метки: Волшебная   Творческие   люди   палочка   талант   шедевры   
885
19

Нас окружает множество талантливых людей: одни из них хорошо работают с деревом, другие блестяще вяжут, а третьи, кажется, владеют всем и способны создать шедевр из ничего. Как им удается это делать? Ловкость рук, талант и настойчивость в сочетании творят чудеса. Взгляните на эти потрясающие творения!

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Метки: Волшебная   Творческие   люди   палочка   талант   шедевры   
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1  комментарий
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iskra 55 минут назад
Каких-то особых талантов не увидел. Практически все идеи гуляют уже десятки лет по интернету. Повторять за кем-то талантом не считаю.
Для примера - "бесконечное" зеркало.
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