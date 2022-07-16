"Туалетная война" сорвала проведение саммита Организации американских государств в Перу

Мероприятие должно было пройти в Перу в октябре, но из-за одного разногласия все усилия организаторов пошли прахом. А все дело испортила так называемая гендерно-нейтральной ванная комната.
Грандиозный скандал международного уровня разгорелся на днях в Перу. На саммит Организации американских государств должны будут приехать представители из 34 стран. Но среди участников собирались присутствовать не только мужчины и женщины, но и представители иного пола или не определившиеся.
Так вот из-за этой кучки "сомневающихся в своём поле" и случился скандал. Дело в том, что им нужны отдельные туалеты. А пикантность этой ситуации создаёт тот факт, что Перу - крайне консервативное государство, в котором не особо поддерживают идею гендерного разнообразия.
В эту пятницу Конгресс Перу отклонил предложение Лимы провести 52-ю очередную сессию Генеральной ассамблеи ОАГ. При 55 голосах против, 44 за и 16 воздержавшихся пленарное заседание парламента приняло решение не идти на поводу у организаторов и не устраивать отдельные уборные для лиц третьего пола. После чего лица третьего пола заявили, что так дело не пойдет и в стране не будет проведен саммит.
Бывший премьер-министр Гвидо Беллидо заявил, что «Перу — страна с суверенитетом, кто хочет приехать в Перу, приезжайте на наших условиях. Если нет, то нет».
Немного любопытных фактов: в 2018 году в Перу во время VIII Саммита Америк, проходившего в Лиме гендерно-нейтральные туалеты были, а теперь их нет. Совпадение?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А перуанцам видимо так этот саммит сдался, что нашли причину откреститься от него.
В женском - унитазы и биде.
Для неопределившихся - дыба и Железная Дева.