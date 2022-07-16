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"Туалетная война" сорвала проведение саммита Организации американских государств в Перу

"Туалетная война" сорвала проведение саммита Организации американских государств в Перу

Автор:
16 июля 2022 15:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Саммит   гендеры   перу   скандал   третий пол   туалеты   
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Мероприятие должно было пройти в Перу в октябре, но из-за одного разногласия все усилия организаторов пошли прахом. А все дело испортила так называемая гендерно-нейтральной ванная комната.

Грандиозный скандал международного уровня разгорелся на днях в Перу. На саммит Организации американских государств должны будут приехать представители из 34 стран. Но среди участников собирались присутствовать не только мужчины и женщины, но и представители иного пола или не определившиеся.

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Так вот из-за этой кучки "сомневающихся в своём поле" и случился скандал. Дело в том, что им нужны отдельные туалеты. А пикантность этой ситуации создаёт тот факт, что Перу - крайне консервативное государство, в котором не особо поддерживают идею гендерного разнообразия.

В эту пятницу Конгресс Перу отклонил предложение Лимы провести 52-ю очередную сессию Генеральной ассамблеи ОАГ. При 55 голосах против, 44 за и 16 воздержавшихся пленарное заседание парламента приняло решение не идти на поводу у организаторов и не устраивать отдельные уборные для лиц третьего пола. После чего лица третьего пола заявили, что так дело не пойдет и в стране не будет проведен саммит.


Бывший премьер-министр Гвидо Беллидо заявил, что «Перу — страна с суверенитетом, кто хочет приехать в Перу, приезжайте на наших условиях. Если нет, то нет».


Немного любопытных фактов: в 2018 году в Перу во время VIII Саммита Америк, проходившего в Лиме гендерно-нейтральные туалеты были, а теперь их нет. Совпадение?



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   Саммит   гендеры   перу   скандал   третий пол   туалеты   
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31  комментарий
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9k
a_komolow 2 часа назад
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DumDum 2 минуты назад
"Мы приглашаем адекватных мужчин и женщин для обсуждения текущих вопросов. А принимать непойми кого... непойми зачем..."
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3k
Natalia 17 минут назад
Это можно отнести к тесту на наличие яиц и необходимости в мужском туалете. Не прошли, можно было таки и оставить 2 комнаты - женскую и для оно
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218
Gigantes 21 минуту назад
Правильно, нечего под этих лиц третьеполых прогибаться, пускай ссут и срут как нормальные люди!
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3k
вася васильев Полчаса назад
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3k
perekrestok 36 минут назад
В плане названий и мозгов могут быть различия! А вот по поводу туалета вопрос открытый. Несмотря на самоидентификацию человека, направление потоков (если хотят пописать) все же определяется конструкцией органов выделения. Как то затрудняюсь придумать третью конструкцию в дополнение к уже существующим. И если промежуточный пол сможет доказать наличие третьей конструкции и ее отличие то можно просить и об отдельном туалете.
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7k
Роман 40 минут назад
Горшок поставьте в подсобке притуалетной для неопределившихся, пусть сами решают с какой стороны к нему подходить.

А перуанцам видимо так этот саммит сдался, что нашли причину откреститься от него.
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7k
Владимир 51 минуту назад
Окончательно все поехали.
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1k
Vadim Balabanov 51 минуту назад
Не верю! Нигде, ни в одной стране (а езжу и летаю часто) не видел даже намека на подобный туалет. Более того, они могут пойти в любой.
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1k
Денис Ануфриев Час назад
фу мля,срамота!
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11k
Александр 2 часа назад
В мужском - унитазы и писсуары.
В женском - унитазы и биде.
Для неопределившихся - дыба и Железная Дева.
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12k
кира 2 часа назад
Скоро на туалетах придется не фигурки мужчин и женщин размещать, а изображение половых органов. Есть пенис - налево, нет - направо. Оптимальное решение проблемы. И пусть хоть австралопитеками себя называют.
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31k
ACU900 2 часа назад
Единственная адекватная страна. Очень им здался этот саммит гомиков. У них найдутся и свои ценности...
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6k
Котэ 2 часа назад
просто троллят
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80k
parallax 2 часа назад
Интересно, а как среднеполые прилетели на саммит? Ведь в большинстве аэропортов мира имеются лишь два типа туалетов.
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14k
Александр 2 часа назад
Подгузники им выдать и пусть туда валят.
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25
Александр Vladimir Lysikov 44 минуты назад
Так вроде уже приняли, на днях новостейку видел. Долбое*изьм шагает по планете.
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25
Александр 43 минуты назад
Всемирная организация здравоохранения признала третий пол – ни мужской, ни женский. Согласно тексту этого более чем спорного документа, категория пола не ограничивается лишь женским и мужским, и в этом вопросе нужно сосредоточиться на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия». (с)
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