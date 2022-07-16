"Туалетная война" сорвала проведение саммита Организации американских государств в Перу

В эту пятницу Конгресс Перу отклонил предложение Лимы провести 52-ю очередную сессию Генеральной ассамблеи ОАГ. При 55 голосах против, 44 за и 16 воздержавшихся пленарное заседание парламента приняло решение не идти на поводу у организаторов и не устраивать отдельные уборные для лиц третьего пола. После чего лица третьего пола заявили, что так дело не пойдет и в стране не будет проведен саммит.

Бывший премьер-министр Гвидо Беллидо заявил, что «Перу — страна с суверенитетом, кто хочет приехать в Перу, приезжайте на наших условиях. Если нет, то нет».

Немного любопытных фактов: в 2018 году в Перу во время VIII Саммита Америк, проходившего в Лиме гендерно-нейтральные туалеты были, а теперь их нет. Совпадение?