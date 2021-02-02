Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов

Бдительная и чернокожая мать шестиклассника из города Висконсин опубликовала у себя в "Фейсбуке" задание, которое дали ее сыну в школе. Во время урока обществознания речь шла о Месопотамии и Кодексе вавилонского царя Хамурапи, который правил приблизительно в 1793—1750 годах до н. э.





В этом Кодексе помимо прочего указывались наказания для рабов за ту или иную провинность. И ученикам предлагалось на его основе выбрать соответствующую "санкцию" для невольника. Но эта, казалось бы, неплохая методика для запоминания материала внезапно вылилась в огромный скандал.





Фото из "Фейсбука" Дазарреи Эрвинс. Сценарий III: перед вами стоит раб. Он выказал неуважение к хозяину и заявил "Ты не мой хозяин!" Вопрос: как вы накажете раба?

Сверху: ваше решение.

Снизу: правильный ответ - Согласно Кодексу Хаммурапи: убить его.