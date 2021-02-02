Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов

Как ни странно, речь в тесте шла не о тех невольниках, о которых все подумали. Но кого это волнует, когда жизни рабов важны. Даже тех, которые родились задолго до Иисуса.
Бдительная и чернокожая мать шестиклассника из города Висконсин опубликовала у себя в "Фейсбуке" задание, которое дали ее сыну в школе. Во время урока обществознания речь шла о Месопотамии и Кодексе вавилонского царя Хамурапи, который правил приблизительно в 1793—1750 годах до н. э.
В этом Кодексе помимо прочего указывались наказания для рабов за ту или иную провинность. И ученикам предлагалось на его основе выбрать соответствующую "санкцию" для невольника. Но эта, казалось бы, неплохая методика для запоминания материала внезапно вылилась в огромный скандал.
Фото из "Фейсбука" Дазарреи Эрвинс. Сценарий III: перед вами стоит раб. Он выказал неуважение к хозяину и заявил "Ты не мой хозяин!" Вопрос: как вы накажете раба?
Сверху: ваше решение.
Снизу: правильный ответ - Согласно Кодексу Хаммурапи: убить его.
После публикации этого задания началось бурление среди "оскорбленных" родителей. Руководству школы Патрика Марша в Сан-Прери пришлось извиняться: "Мы сожалеем, что это задание не было расово сознательным и не соответствовало целям нашего округа и представлению о равенстве".
Также в сообщении представителей школы было указано, что несколько учителей в связи с этим скандалом на время расследования были отправлены в административный отпуск.
Возможно, это задание и не вызвало бы такого всплеска чувств, не появись оно 1 февраля, когда начинается месяц афро-американской истории (Black History Month). Весь февраль американские школьники будут участвовать в мероприятиях, направленных на борьбу против расизма и рабства.
И тут школа в такой
черный светлый день возьми и устрой саботаж. Хотя учителя, конечно, и не подозревали, что могли кого-то обидеть и задеть рабами из Месопотамии. Зато теперь им придется оглядываться с выбором тем для школьников, и качество образования, несомненно, пойдет в гору.
Источник:
- Школа онлайн: учителя и родители, вы там живы? Прямой эфир на Fishki.net
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А с ху@ли они решили, что рабы в месопотамии обязательно были неграми?
Английское слово slave происходит от старофранцузского sclave, которое произошло от латинского sclavus, а оно, в свою очередь, от греческого σκλάβος - раб.