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Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов

Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов (5 фото)

Автор:
02 февраля 2021 20:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: задание   образование   рабы   родители   скандал   сша   учителя   школьники   
1395
5

Как ни странно, речь в тесте шла не о тех невольниках, о которых все подумали. Но кого это волнует, когда жизни рабов важны. Даже тех, которые родились задолго до Иисуса.

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Метки: задание   образование   рабы   родители   скандал   сша   учителя   школьники   
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18k
Abominog 2 часа назад
Внимание ВОПРОС.
А с ху@ли они решили, что рабы в месопотамии обязательно были неграми?
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595
alex Abominog Час назад
Наверное для них "черный" и "раб" - это синонимы
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113
igm_1963 4 минуты назад
Темнокожий парень сыграл Маннергейма, маршала Финляндии. Мир умилился толеранности. Увы и ах.... Полная победа равенства и терпимости наступит, когда темнокожий сыграет Тарзана. Будет весело.
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26k
Acu900 9 минут назад
Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов
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19k
Александр 22 минуты назад
Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Я только рад, что в Штатах давно и плотно сходят с ума. Пусть себе разлагаются. Пусть воюют сами с собой до полной победы! всему Миру только легче будет, если эта клоака сама себя сожрёт. Лишь бы у нас подобного не было.
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5k
Сергей Полчаса назад
Учебный материал был нормальный. Обезьяны тупые попались. Класс разгромили, в учебники нагадели.
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−43
And Pop 42 минуты назад
Цель государства - стравить черных и белых , и отвлечь от реальных проблем в госве. По этому задание появилось именно 1 февраля.
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6k
Garpia121 58 минут назад
Негры и учеба, вещи не совместимые.
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2k
Frank Borman Час назад
Зря смеетесь По английски раб будет slave. Почему slave? От слова Slav = славянин. В старые времена крымские турки постоянно делали набеги на север и уводили в рабство славян. Потом продавали их на невольничьих рынках в Стамбуле. И этих рабов-славян было столько, что слово славянин стало нарицательным. Те самые турецкие зверьки, с которыми сейчас так сильно дружит Вова и россеяненцы.
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18k
Karagi Frank Borman 51 минуту назад
Прекращайте слушать Задорнова до обеда.
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8k
Nero Frank Borman 9 минут назад
Не неси х*йню.
Английское слово slave происходит от старофранцузского sclave, которое произошло от латинского sclavus, а оно, в свою очередь, от греческого σκλάβος - раб.
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7k
kaboza Час назад
Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов
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595
alex Час назад
Когда они уже исправят ошибки истории и отправят рабов обратно в Африку? Нет негров - нет расизма.
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2k
Leo Час назад
Американских учителей отстранили от работы за задание с выбором наказания для рабов
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281
Brontozavr1 2 часа назад
А зачем вообще такое задание давать? Какая, цель? Не помню, чтоб у нас в школе подобные задания были.
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