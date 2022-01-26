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ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов

ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов (7 фото)

Автор:
26 января 2022 19:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   ОИ-2022   Россия   США   Украина   пекин   политика   скандал   
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Зимние олимпийские игры в Пекине еще не стартовали, а скандалы уже начали появляться.

4 февраля в Пекине пройдет церемония открытия, некоторые страны уже призвали бойкотировать турнир, а разговоры о бойкоте международных соревнований шли последние несколько месяцев. Ряд стран с Соединенными Штатами Америки во главе заявили о необходимости блокировать ОИ в Пекине.

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Правда, все это закончилось лишь дипломатическим бойкотом. Оно и понятно, ведь американо-китайские отношения сейчас находятся на не самом лучшем уровне.

Международное сообщество обвиняет китайцев в нарушении прав человека в отношении к уйгурам, Гонконгу и Тайваню.


Наряду с глобальными конфликтами, которые со спортом мало чем связаны, предсказуемы и старые политические "болячки". Речь идет о взаимоотношении между Россией и Украиной.

На днях министерство спорта Украины запретило своим спортсменам находиться рядом с российскими атлетами.

Все дело в том, что министерство опасается провокаций со стороны российских спортсменов. Так украинские чиновники расценивают совместные фотографии спортсменов. Такие прецеденты уже были на предыдущих соревнованиях. Например, на последних летних олимпийских играх украинку Ярослава Магучих раскритиковали за совместную фотографию с Марией Ласицкене. Причем фото не понравилось украинским пользователям, в то время как россияне восприняли совместное фото позитивно.

Дабы избежать повторения спортивные функционеры Украины запретили своим атлетам делать совместные фото. Помимо этого спортсменам не рекомендовано давать интервью на русском языке и российским СМИ

К слову, наша олимпийская сборная на этом международном соревновании единственная страна, которая будет выступать не под своим флагом из-за запрета.


Вишенкой на блюде из скандалов является новость о подарках для участников соревнований. В номера олимпийских деревень положили упаковку средств контрацепции выполненную в стиле олимпийской символики.

Организаторы заявили, что это лишь милый сувенир, который можно оставить на память или использовать по назначению, но только у себя на родине, сославшись на социальную дистанцию и пандемию.



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Метки: Китай   ОИ-2022   Россия   США   Украина   пекин   политика   скандал   
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9  комментариев
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1k
Sam 59 минут назад
Сплошная политота и соревнования фармацевтических гигантов.
Никакого отношения к греческим Олимпийским играм и слабое подобие творения барона Кубертена. Идею изговняли, измызгали коммерцией и политикой, противно смотреть
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19k
Luc72 11 минут назад
"Международное сообщество обвиняет китайцев"
Почему МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО не взято в кавычки? Автор! Ась?
Или кого вы под ним подразумеваете?
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4k
mtonaka Полчаса назад
А мусли то куда лезут? Пусть сидят в своём средневековье!
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8k
Дмитрий Данилов Полчаса назад
Жаль, что лозунг "спорт вне политики" нынче не актуален
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5k
a_komolow 37 минут назад
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9k
Izrin Maria 49 минут назад
Считаю, что "олимпийское движение" себя изжило.
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7k
Игорь 53 минуты назад
И где скандалы?
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4k
Allmaster Час назад
Я пуею...
Собственно, пора делать новую олимпиаду, и чтоб там не было всяких бойкотирующих, всяких бабомужиков и прочих мутантов.
И тупых приколюх чтоб меньше слушали, я типа принимала средство от насморка и поэтому бежала быстрее автомобиля - болеешь - сиди дома!
Чисто олимпиада кто быстрей, сильней и выше.
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