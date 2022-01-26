ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов

Международное сообщество обвиняет китайцев в нарушении прав человека в отношении к уйгурам, Гонконгу и Тайваню.

Наряду с глобальными конфликтами, которые со спортом мало чем связаны, предсказуемы и старые политические "болячки". Речь идет о взаимоотношении между Россией и Украиной.

На днях министерство спорта Украины запретило своим спортсменам находиться рядом с российскими атлетами.