"Она хочет, чтобы её унизили... Она это получит": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Эмбер Хёрд врёт и не краснеет, а Джонни Депп написал послание, которое обязано разойтись на мемы.
Завершается финальная неделя судебных заседаний по делу Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Хёрд. Уже было сказано достаточно, но в последние два дня несколько свидетелей, которых вызвала сторона Джонни Деппа, окончательно убедили интернет в том, что актёр невиновен.
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Человека на видео зовут Морган Тремейн, он бывший редактор интернет-таблоида TMZ (сайт, специализирующийся на звёздных сплетнях). Он рассказал суду, что фотографы из TMZ знали заранее, когда Эмбер Хёрд будет у здания суда, куда она отправилась подавать заявление на развод в мае 2016-го, и с какой стороны у неё будет синяк.
Но зрителям суда больше всего запомнилось, как Тремейн поставил на место адвоката Хёрд.
- Вы знаете, что процесс транслируется в прямом эфире, мистер Тремейн?
- Знаю.
- Вы решили получить свои 15 минут славы?
- Мне не нужны 15 минут славы. Напротив, я рискую, выступая против TMZ. Они любят судиться. Я могу сказать то же самое о вас, что вы ищете славы. Иначе зачем вы взялись за дело Эмбер Хёрд?
Вот фото Хёрд у здания суда, сделанное папарацци из TMZ в 2016 году.
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Тремейн также подтвердил, что видео, на котором Джонни Депп разносит кухню, было заранее прислано в офис TMZ автором видео. А также, что присланная в редакцию версия отличалась от оригинала. Выше вы можете видеть оригинал. На нём видно, как Хёрд выставляет камеру, а в финале она усмехается - именно этого было на видео для TMZ.
Публикация отредактированного видео на сайте спровоцировала скандал и стало одним из доказательств буйного нрава Деппа.
Метадата-эксперт Брайан Ньюмайстер изучил метаданные фотографий, которые Хёрд предоставила как доказательства побоев. Ньюмайстер подтвердил, что Хёрд редактировала фотографии в графических редакторах.
Другого эксперта по метаданным, которого вызвала сторона Хёрд, поймали на лжи. Он заявил, что фотографии разные, но потом ему показали метаданные снимков, где было указано, что они сделаны в одно и то же время с точностью до секунды. Эксперт продолжил стоять на своём, утверждая, что фотографии разные.
Бывшая возлюбленная Джонни Деппа модель Кейт Мосс выступила в суде по видеосвязи. Ранее Эмбер Хёрд припомнила, что Депп в 90-е якобы столкнул Мосс с лестницы. Вот что 48-летняя Мосс сообщила суду:
Джонни никогда не толкал, не пинал и не сбрасывал меня с лестницы.
Напротив, Депп оказал первую помощь Мосс, когда однажды она действительно упала с лестницы:
Джонни вышел из номера первым. Шел ливень. Проходя следом за ним по коридору, я поскользнулась на лестнице и повредила спину. Я кричала, потому что была шокирована случившимся, и мне было больно. Он подбежал, помог мне, отнес меня обратно и оказал первую помощь.
В завершение адвокаты в последний раз допросили Деппа и Хёрд. Камилла Васкес, адвокат Джонни Деппа, уличила Эмбер Хёрд во лжи, напомнив ей данные под присягой показания свидетелей, которые противоречат показаниям актрисы. Хёрд заявила, что Депп - очень могущественный человек и подкупил всех свидетелей, что они даже под угрозой наказания за дачу ложных показаний под присягой, врали в суде. И тут Хёрд очень опасно проговорилась.
Она сказала, что написала статью (ту самую, из-за которой весь сыр-бор), чтобы остановить могущественного Джонни. Один из основных тезисов защиты Хёрд - она написала статью для The Washington Post про домашнее насилие не о Деппе конкретно. Депп утверждает, что именно из-за той статьи пострадала его карьера.
Потом адвокат Хёрд спросил свою подзащитную, как на неё повлиял этот судебный процесс. Хёрд в уже полюбившейся интернету манере со всхлипами, вздохами и гримасами пожаловалась на сотни угроз, которые ей поступают каждый день от фанатов, как её жизнь превратилась в ад, как погибла её карьера.
Допрашивая Деппа, адвокаты Эмбер Хёрд показывали ему ряд сообщений, взятых с его телефона. Там было про наркотики и секс, но Депп сказал, что это не его сообщения, что их вероятно написала защита Хёрд прошлой ночью. Сообщения были действительно не его. И это легко определить по тому, что рядом с ними написано "входящие". То есть это ему их кто-то прислал. Просто защита Хёрд от отчаяния использует всё что только у них есть, чтобы хоть как-то воздействовать на присяжных.
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Но одно сообщение, из зачитанных адвокатом, всё же было написано Деппом. В интернете шутят, что оно станет идеальным текстом для рок-баллады. К удивлению защиты Хёрд сообщение сыграло в пользу Джонни Деппа (если судить по реакции интернета). Приведём его здесь полностью:
Она хочет, чтобы её унизили на глазах у всего мира... Она это получит. Мне нужны твои СМС о Сан-Франциско, брат... Неудобно просить, но она у Моллюска отсосала его кривой член, и он дал ей каких-то дерьмовых адвокатов... У меня нет ни жалости, ни страха, ни капли эмоций или того, что я раньше считал любовью, к этой корыстной, низкосортной, дешёвой, слащавой, обвисшей, поношенной, вонючей пи*де... Я так счастлив, что она хочет воевать на публику!!! Я разобью её об стену!!! Жду не дождусь, когда выкину эту спермоглотку из своей жизни!!!
Я встретил ох*енно очаровательную молодую русскую девушку здесь... Она помогла мне осознать, сколько времени я убил на эту 50-центовую стриптизершу... Я больше и в чёртовых перчатках к ней не притронусь. Я могу только надеяться, что карма однажды лишит ее возможности дышать.
Прости, мужик, но меня ТЕПЕРЬ ничто не остановит. Посмотрим, насколько смел моллюск... Давай встретимся лицом к лицу... Я покажу ему такое, чего он никогда не видел... Например, обратную сторону его члена, который я ему отрежу".
Моллюск - Илон Маск, с которым у Хёрд была интрижка ещё до развода с Деппом. Очаровательная русская - проживавшая в США стриптизёрша из Петербурга Полина Глен. Ну а поношенная и вонючая - это Эмбер Хёрд.
В своём финальном слове Джонни Депп в очередной раз заявил, что ни разу не поднимал руку на Эмбер Хёрд:
Ни один человек не совершенен, это точно. Ни один из нас. Но я никогда в своей жизни не совершал преступлений сексуального характера, не проявлял физического насилия и не делал всего того, что было описано в этих невероятных, возмутительных историях... Я жил с этим шесть лет и ждал момента, когда смогу раскрыть правду. Так что это нелегко для каждого из нас. Я знаю. Но что бы ни случилось, я пришел сюда, сказал правду и рассказал о том, что несу на своих плечах уже целых шесть лет.
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