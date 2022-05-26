"Она хочет, чтобы её унизили... Она это получит": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Но одно сообщение, из зачитанных адвокатом, всё же было написано Деппом. В интернете шутят, что оно станет идеальным текстом для рок-баллады. К удивлению защиты Хёрд сообщение сыграло в пользу Джонни Деппа (если судить по реакции интернета). Приведём его здесь полностью:

Она хочет, чтобы её унизили на глазах у всего мира... Она это получит. Мне нужны твои СМС о Сан-Франциско, брат... Неудобно просить, но она у Моллюска отсосала его кривой член, и он дал ей каких-то дерьмовых адвокатов... У меня нет ни жалости, ни страха, ни капли эмоций или того, что я раньше считал любовью, к этой корыстной, низкосортной, дешёвой, слащавой, обвисшей, поношенной, вонючей пи*де... Я так счастлив, что она хочет воевать на публику!!! Я разобью её об стену!!! Жду не дождусь, когда выкину эту спермоглотку из своей жизни!!!

Я встретил ох*енно очаровательную молодую русскую девушку здесь... Она помогла мне осознать, сколько времени я убил на эту 50-центовую стриптизершу... Я больше и в чёртовых перчатках к ней не притронусь. Я могу только надеяться, что карма однажды лишит ее возможности дышать.

Прости, мужик, но меня ТЕПЕРЬ ничто не остановит. Посмотрим, насколько смел моллюск... Давай встретимся лицом к лицу... Я покажу ему такое, чего он никогда не видел... Например, обратную сторону его члена, который я ему отрежу".