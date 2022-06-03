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В Канаде модель по имени Мария Магдалина не пустили на рейс из-за огромной груди

В Канаде модель по имени Мария Магдалина не пустили на рейс из-за огромной груди

Автор:
03 июня 2022 23:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   США   грудь   модель   рейс   скандал   
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В толерантной Канаде скандальную модель выгнали из салона лайнера из-за ее откровенного наряда. 25-летняя Мария Магдалина теперь жалуется на жестокость авиакомпании, хотя, судя по тому, как это всё выглядит на фото, понять сотрудников можно.

Мария Магдалена (её правда так назвали родители), направлялась из Канады в США. Для перелета, явно перебравшая с пластикой дама, выбрала удобный наряд - спортивный топ и леггинсы. Возможно, аутфит модели не вызвал бы вопросы у стюардесс, если бы не едва прикрытая майкой грудь Марии, весом 10 кг. Об этом сообщает The Sun.

Сотрудники авиакомпании заявили, что они выгнали Магдалину с борта самолета из-за того, что она не слушала инструкции, а сидела в наушниках. Но Мария уверена, что наушники - это лишь формальный повод, а всё дело в ее огромной груди.

«Меня выгнали с рейса из-за моего внешнего вида. Пожалуйста, прекратите дискриминацию. Пожалуйста, остановитесь, это отвратительно. Я чувствую себя униженной и смущенной, вы даже не представляете. Я чувствую себя монстром», — рассказала Мария.

Модель также сообщила, что потратила на перелет 4 тыс. канадских долларов (195 тыс. рублей). "Я выглядела слишком откровенно, поэтому меня выгнали. Стюардесса понимает, что это незаконно, поэтому придралась к тому, что я игнорировала инструкции", — отметила жертва пластики.

Кстати, за последние несколько лет Мария Магдалина перенесла более десяти экстремальных операций, включая увеличение груди, бразильскую подтяжку ягодиц, пересадку жира и пластику носа, потратив на них более 120 000 фунтов стерлингов.

Источник:

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Метки: Канада   США   грудь   модель   рейс   скандал   
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42  комментария
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13k
K7OO 17 часов назад
Вообще-то животных положено перевозить в багажном отделении. Какие претензии к авиакомпании?
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665
Иннoгeнтий 15 минут назад
И как это теперь развидеть )))
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29k
АнтонПолднев 16 минут назад
Интересно посмотреть на того кто её шпилит. Если такой человек вообще существует...
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2k
Pill 37 минут назад
Чудище!
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9k
Бритва 40 минут назад
10кг - это как небольшой блин для штанги, с которым иногда качают пресс, положив его себе на грудь))
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2k
Диагноз Час назад
Я говорит чувствую себя монстром... Бл@, у меня для тебя плохие новости...
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11k
Джон Уик 3 часа назад
Наверное нужно было доплачивать за багаж.
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39k
Эльза Вайнц 3 часа назад
Она модель? Модель чего? Бабской тупости!

Ровно тот случай, когда папе надо было "передёрнуть в кулак". Мир бы ничего не потерял.
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6k
au3 7 часов назад
А она вообще помещалась между рядами?
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 7 часов назад
Что за уродина??

Да ещё модель? Вот только модель ЧЕГО???
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3k
александр 7 часов назад
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9k
Андрей Ма-С 8 часов назад
сцук и так уже с годами со стояком проблемы, так теперь еще этот рептилоид перед глазами неделю будет мерещится.
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10k
Мистер Фикс 9 часов назад
"Я чувствую себя монстром"
Ты не ошиблась
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4k
Евгений Д 9 часов назад
Такое _уебище_ надо застрелить немедленно.
И вместе с ней тех ко назвал этот безмозглый кусок силикона МОДЕЛЬЮ
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933
svarog19692007 10 часов назад
Кали-юга... Вся мразь лезет наружу .
Что тут сказать !?
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 часов назад
Там отдельное кресло нужно покупать для этой бочки силикона.
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68k
Доктор Джонс 12 часов назад
"Я чувствую себя монстром», рассказала Мария"...
Так и есть...
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10k
Савл 12 часов назад
Нашёл ей достойного жениха.
Нашёл ей достойного жениха.Посмотреть
Нашёл ей достойного жениха.
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494
Лёха Лёха 13 часов назад
ОНО шевелится
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1k
Сид 13 часов назад
Господи,когда же они вымрут!
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2k
Лёха 14 часов назад
Монстр и есть.
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KlyaksaZ

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