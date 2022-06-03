В Канаде модель по имени Мария Магдалина не пустили на рейс из-за огромной груди

В толерантной Канаде скандальную модель выгнали из салона лайнера из-за ее откровенного наряда. 25-летняя Мария Магдалина теперь жалуется на жестокость авиакомпании, хотя, судя по тому, как это всё выглядит на фото, понять сотрудников можно.
Мария Магдалена (её правда так назвали родители), направлялась из Канады в США. Для перелета, явно перебравшая с пластикой дама, выбрала удобный наряд - спортивный топ и леггинсы. Возможно, аутфит модели не вызвал бы вопросы у стюардесс, если бы не едва прикрытая майкой грудь Марии, весом 10 кг. Об этом сообщает The Sun.
Сотрудники авиакомпании заявили, что они выгнали Магдалину с борта самолета из-за того, что она не слушала инструкции, а сидела в наушниках. Но Мария уверена, что наушники - это лишь формальный повод, а всё дело в ее огромной груди.
«Меня выгнали с рейса из-за моего внешнего вида. Пожалуйста, прекратите дискриминацию. Пожалуйста, остановитесь, это отвратительно. Я чувствую себя униженной и смущенной, вы даже не представляете. Я чувствую себя монстром», — рассказала Мария.
Модель также сообщила, что потратила на перелет 4 тыс. канадских долларов (195 тыс. рублей). "Я выглядела слишком откровенно, поэтому меня выгнали. Стюардесса понимает, что это незаконно, поэтому придралась к тому, что я игнорировала инструкции", — отметила жертва пластики.
Кстати, за последние несколько лет Мария Магдалина перенесла более десяти экстремальных операций, включая увеличение груди, бразильскую подтяжку ягодиц, пересадку жира и пластику носа, потратив на них более 120 000 фунтов стерлингов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Она хочет, чтобы её унизили... Она это получит": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд
- «Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте
- ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов
- NAWAPA – великий проект переброски вод из Аляски и Канады в Мексику
- Израильская инстамодель подает в суд на Irontech Dolls: Будьте осторожны, публикуя свои фото в соцсетях!
Ровно тот случай, когда папе надо было "передёрнуть в кулак". Мир бы ничего не потерял.
Да ещё модель? Вот только модель ЧЕГО???
Квадратуры круга...
Ты не ошиблась
И вместе с ней тех ко назвал этот безмозглый кусок силикона МОДЕЛЬЮ
Что тут сказать !?
Так и есть...