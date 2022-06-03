В Канаде модель по имени Мария Магдалина не пустили на рейс из-за огромной груди

Модель также сообщила, что потратила на перелет 4 тыс. канадских долларов (195 тыс. рублей). "Я выглядела слишком откровенно, поэтому меня выгнали. Стюардесса понимает, что это незаконно, поэтому придралась к тому, что я игнорировала инструкции", — отметила жертва пластики.

Кстати, за последние несколько лет Мария Магдалина перенесла более десяти экстремальных операций, включая увеличение груди, бразильскую подтяжку ягодиц, пересадку жира и пластику носа, потратив на них более 120 000 фунтов стерлингов.