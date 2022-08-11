Страсти по-испански: что выше право на эвтаназию или судебный приговор?

Страны Старого Света всегда отличались своим взглядом на права и свободы людей. Справедливость по-европейски это всегда неоднозначно, ярким примером тому история, которая произошла в Испании.
На днях в испанском Таррагоне произошла перестрелка в результате которого было несколько раненых. Местный охранник Марин Эуджен Сабау открыл стрельбу по своим коллегам и прибывшим на место полицейским.
Сам Сабау также был ранен, одна из пуль повредило позвоночник из-за чего он больше не сможет ходить. Инцидент произошел в конце 2021 года, когда сорока шестилетний охранник открыл огонь по своим бывшим коллегам. Судебный процесс был отложен из-за того, что Сабау проходил лечение.
Бывший охранник заявлял, что полицейские открыли огонь без предупреждения и первыми. Сабау также объяснил почему он начал стрелять из-за того, что подвергался расизму и дискриминации со стороны своих коллег. Он даже написал записку своим работодателям: "У меня нет выбора, я возьму закон в свои руки. Уроки, написанные кровью, нелегко забыть".
В результате судебных разбирательств, стрелок заявил о том, что хочет воспользоваться своим правом на эвтаназию по закону, который был принят в Испании в 2021 году.
В итоге суд удовлетворил его ходатайство и разрешил ему совершить эвтаназию, назначив дату процедуры на конец июля.
Вердиктом местного судьи осталась сторона пострадавших. Адвокаты полицейского, которого Сабау ранил, подал апелляцию в суд вышестоящей инстанции. Как считают потерпевшие, стрелок хоть и парализован, но должен понести справедливое наказание, а не уйти от правосудия, пусть и покончив с жизнью.
А как вы считаете? Является ли эвтаназия справедливым решением в данной истории или же преступник должен отсидеть в тюрьме за свое деяние?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Обычно так.
Пусть в тюрьму сидеть едет, а если ему там не понравится, то он всегда может взять дело в свои руки и удавиться на простынях или вскрыться если угодно.
<<Уроки, написанные кровью, нелегко забыть>>
Решил урок преподать, да яйца видимо настолько маленькие что для того чтобы уйти от наказания приходится просить об этом государство. Учитель буев.