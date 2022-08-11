Страсти по-испански: что выше право на эвтаназию или судебный приговор?

Сам Сабау также был ранен, одна из пуль повредило позвоночник из-за чего он больше не сможет ходить. Инцидент произошел в конце 2021 года, когда сорока шестилетний охранник открыл огонь по своим бывшим коллегам. Судебный процесс был отложен из-за того, что Сабау проходил лечение.

Бывший охранник заявлял, что полицейские открыли огонь без предупреждения и первыми. Сабау также объяснил почему он начал стрелять из-за того, что подвергался расизму и дискриминации со стороны своих коллег. Он даже написал записку своим работодателям: "У меня нет выбора, я возьму закон в свои руки. Уроки, написанные кровью, нелегко забыть".