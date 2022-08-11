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Страсти по-испански: что выше право на эвтаназию или судебный приговор?

Страсти по-испански: что выше право на эвтаназию или судебный приговор?

Автор:
11 августа 2022 22:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   интересно   преступление   стрельба   суд   таррагон   эвтаназия   
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Страны Старого Света всегда отличались своим взглядом на права и свободы людей. Справедливость по-европейски это всегда неоднозначно, ярким примером тому история, которая произошла в Испании.

На днях в испанском Таррагоне произошла перестрелка в результате которого было несколько раненых. Местный охранник Марин Эуджен Сабау открыл стрельбу по своим коллегам и прибывшим на место полицейским.

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Сам Сабау также был ранен, одна из пуль повредило позвоночник из-за чего он больше не сможет ходить. Инцидент произошел в конце 2021 года, когда сорока шестилетний охранник открыл огонь по своим бывшим коллегам. Судебный процесс был отложен из-за того, что Сабау проходил лечение.

Бывший охранник заявлял, что полицейские открыли огонь без предупреждения и первыми. Сабау также объяснил почему он начал стрелять из-за того, что подвергался расизму и дискриминации со стороны своих коллег. Он даже написал записку своим работодателям: "У меня нет выбора, я возьму закон в свои руки. Уроки, написанные кровью, нелегко забыть".

В результате судебных разбирательств, стрелок заявил о том, что хочет воспользоваться своим правом на эвтаназию по закону, который был принят в Испании в 2021 году.

В итоге суд удовлетворил его ходатайство и разрешил ему совершить эвтаназию, назначив дату процедуры на конец июля.

Вердиктом местного судьи осталась сторона пострадавших. Адвокаты полицейского, которого Сабау ранил, подал апелляцию в суд вышестоящей инстанции. Как считают потерпевшие, стрелок хоть и парализован, но должен понести справедливое наказание, а не уйти от правосудия, пусть и покончив с жизнью.

А как вы считаете? Является ли эвтаназия справедливым решением в данной истории или же преступник должен отсидеть в тюрьме за свое деяние?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   интересно   преступление   стрельба   суд   таррагон   эвтаназия   
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4  комментария
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9k
Izrin Maria 48 минут назад
Если чел. получил согласие консилиума на эвтаназию, то из-под власти мирской он выходит.
Обычно так.
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11k
El Niño 12 минут назад
В полицейских говорит месть, а в обвинённом - отсутствие смысла жизни. К своему несчастью, я только-только похоронил очередного родственника, который очень тяжело и мучительно умирал. В редких перерывах ясного сознания он сам говорил о желании поскорее умереть и избавиться от невозможности свободно дышать и лежать. Поэтому я за эвтаназию. Второй довод - я не особо понимаю смысл десятилетиями содержать заключённых, которым не суждено выйти на свободу живыми.
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6k
Shtoppi Полчаса назад
<<У меня нет выбора, я возьму закон в свои руки>>
Пусть в тюрьму сидеть едет, а если ему там не понравится, то он всегда может взять дело в свои руки и удавиться на простынях или вскрыться если угодно.
<<Уроки, написанные кровью, нелегко забыть>>
Решил урок преподать, да яйца видимо настолько маленькие что для того чтобы уйти от наказания приходится просить об этом государство. Учитель буев.
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6k
Котэ 38 минут назад
негр што ле? почему он подвергался "расизму"? свалить решил наркоша
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