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Салемскую ведьму оправдали школьники

Салемскую ведьму оправдали школьники

Автор:
27 мая 2022 20:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   ведьмы   законы   интересно   новости   салем   суд   суеверия   школьники   
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Вы, конечно, знаете о процессе над Салемскими ведьмами. Как оказалось, одна из них всё ещё не была оправдана. Но в дело вступили школьники.

В частности, речь идёт о 22-летней Элизабет Джонсон. Её в 1693 году признали виновной в колдовстве.

Справедливости ради, девушку тогда не казнили, но при этом и обвинений не сняли.

И вот, спустя 329 лет, восьмиклассник из Северного Андовера подал в Конгресс штата Массачусетс подал прошение.

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Он выяснил, что, оказывается, не всех "салемских ведьм" помиловали. Точнее, всех, кроме Элизабет.

"Её история показала, насколько суеверными были люди после судов над ведьмами. Не похоже, что после того, как это закончилось, люди больше не верили в ведьм. Они всё ещё думали, что она ведьма, и ничего ей не прощали", - сказал школьник Артём Лиханов (да, он, оказывается, ещё и русский).

Он вместе с друзьями исследовал всё, что было известно о "ведьме" и собрал необходимые для реабилитации материалы.

Почему Элизабет не была оправдана, неясно, но Генеральная Ассамблея или суды никогда не принимали в её отношении никаких решений. Возможно, потому, что она не была ни женой, ни матерью, она не считалась достойной того, чтобы очистить своё имя. И поскольку у неё никогда не было детей, у неё нет и потомков. - Диана ДиЗольо, сенатор Массачусетса.

По словам сенатора, сейчас уже невозможно изменить того, что случилось с жертвами страшного суда, но по крайней мере, их можно реабилитировать.

Сейчас члены Конгресса Массачусетса полностью реабилитировали Элизабет Джонсон. Её имя включат в закон 1957 года, в котором содержатся все имена ошибочно обвинённых в колдовстве 1692-1693 года.

Источник:

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Метки: США   ведьмы   законы   интересно   новости   салем   суд   суеверия   школьники   
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