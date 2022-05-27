Салемскую ведьму оправдали школьники

Он выяснил, что, оказывается, не всех "салемских ведьм" помиловали. Точнее, всех, кроме Элизабет.

"Её история показала, насколько суеверными были люди после судов над ведьмами. Не похоже, что после того, как это закончилось, люди больше не верили в ведьм. Они всё ещё думали, что она ведьма, и ничего ей не прощали", - сказал школьник Артём Лиханов (да, он, оказывается, ещё и русский).

Он вместе с друзьями исследовал всё, что было известно о "ведьме" и собрал необходимые для реабилитации материалы.

Почему Элизабет не была оправдана, неясно, но Генеральная Ассамблея или суды никогда не принимали в её отношении никаких решений. Возможно, потому, что она не была ни женой, ни матерью, она не считалась достойной того, чтобы очистить своё имя. И поскольку у неё никогда не было детей, у неё нет и потомков. - Диана ДиЗольо, сенатор Массачусетса.

По словам сенатора, сейчас уже невозможно изменить того, что случилось с жертвами страшного суда, но по крайней мере, их можно реабилитировать.