Маятник справедливости качнулся в обратную сторону: Эмбер Херд пожинает плоды

Культура отмены коснулась не только всего российского, но и голливудской актрисы Эмбер Херд. За долгий судебный процесс против своего бывшего мужа Джонни Деппа актриса ополчила против себя многих фанатов кино.
Из-за резких высказываний в отношении Деппа, актер лишился всех ролей в кино и многих рекламных контрактов.
По сути, она уничтожила его карьеру, но Джонни смог вырваться благодаря поддержке преданных фанатов и единичным брендам, которые не отвернулись от него.
Сейчас же актриса столкнулась с аналогичными проблемами. После всплывших подробностей, компрометирующих Херд, актрисе сначала урезали экранное время в новой части Аквамена.
Сейчас же пользователи запустили петицию на сайте change org, и она является одной из самых подписываемых. На данный момент уже 4,4 миллиона подписей.
Возможно это и повлияет на будущее актерской карьеры Херд, но более вероятно, что после оглашения судебного вердикта, никто из Голливуда не захочет иметь с ней дела.
Источник:
АНТИФИШКИ
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