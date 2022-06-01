FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9073 поста • 1324 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Маятник справедливости качнулся в обратную сторону: Эмбер Херд пожинает плоды

Маятник справедливости качнулся в обратную сторону: Эмбер Херд пожинает плоды

Автор:
01 июня 2022 19:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Депп   Джонни Депп   Херд   аквамен   интересно   новости   суд   
5434
5

Культура отмены коснулась не только всего российского, но и голливудской актрисы Эмбер Херд. За долгий судебный процесс против своего бывшего мужа Джонни Деппа актриса ополчила против себя многих фанатов кино.

Из-за резких высказываний в отношении Деппа, актер лишился всех ролей в кино и многих рекламных контрактов.

×
×

По сути, она уничтожила его карьеру, но Джонни смог вырваться благодаря поддержке преданных фанатов и единичным брендам, которые не отвернулись от него.

Сейчас же актриса столкнулась с аналогичными проблемами. После всплывших подробностей, компрометирующих Херд, актрисе сначала урезали экранное время в новой части Аквамена.

Сейчас же пользователи запустили петицию на сайте change org, и она является одной из самых подписываемых. На данный момент уже 4,4 миллиона подписей.

Возможно это и повлияет на будущее актерской карьеры Херд, но более вероятно, что после оглашения судебного вердикта, никто из Голливуда не захочет иметь с ней дела.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Депп   Джонни Депп   Херд   аквамен   интересно   новости   суд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Александр 2 часа назад
Гнилая у них атмосфера, чуть что и сразу все отворачиваются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
58k
pynh Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Взяла нагадила на постелю..аки собачка кака))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon 2 часа назад
Её ещё недавно в какашку переменовали на IMDB - "Ember Turd"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29942



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Исторические загадки: 20 фото, которые вы не поймете без пояснения
Исторические загадки: 20 фото, которые вы не поймете без пояснения
События на Украине 1- 2 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 1- 2 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
История сумо
История сумо
Российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
Российский миллиардер Михаил Прохоров получил гражданство Израиля
Виктор Цой: каким был путь героя
Виктор Цой: каким был путь героя
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#люди#интересное#автомобили#дети#автомир#природа#СССР#Украина
#фото#животные#в мире#Ватермарк#Разное#дтп#Еда#история#фотографии#беженцы
#прикол#забавно#факты#подборка#аварии#кино#авто аварии#милота#смех#знаменитости
Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников Директора школы в Екатеринбурге могут уволить из-за «ЛГБТ-танца» учеников Салемскую ведьму оправдали школьники Салемскую ведьму оправдали школьники Будущее уже наступило: растворимый кардиостимулятор Будущее уже наступило: растворимый кардиостимулятор Странные эксперты и поддержка коллег: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд Странные эксперты и поддержка коллег: что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд "Она хочет, чтобы её унизили... Она это получит": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд "Она хочет, чтобы её унизили... Она это получит": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд Политика и домогательства: в чём обвиняют Илона Маска Политика и домогательства: в чём обвиняют Илона Маска

На что жалуетесь?

Вернуться