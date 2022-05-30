Управляя силой мысли — управляешь мечтой: парализованный гонщик проехался на болиде

Телекинез - красивый миф, который встречается в оккультизме и на страницах комиксов. Так было до того, как случился резкий скачок научно-технического прогресса.
Сейчас встраивание чипов стало не просто фантастикой, а реальностью. Благодаря нейроимпланту, который разработали американские медики и инженеры для гонщика по имени Алдана Зунига.
Он смог сесть за руль гоночного болида спустя практически десять лет. В 2013 году в результате ужасной аварии мужчина оказался парализован. Но открытия в медицине позволили ему проехаться на гоночной машине.
Чип, вживленный в его голову, передавал сигнал на специальный шлем, который позволяет давить на газ. Тормозит же Зунига с помощью дыхательной трубки.
Естественно, чтобы первая поездка после возвращения на гоночную трассу не оказалась последней, вместе с Алданом был пилот, который в случае чего мог бы его подстраховать.
Сам факт такой поездки говорит о том, что в ближайшем будущем люди смогут управлять с помощью мысли роботами, а инвалиды смогут передвигаться на электрических колясках без сторонней помощи.
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АНТИФИШКИ
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Но езда силой мысли.. а вдруг красивую девку увидишь?