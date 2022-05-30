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Управляя силой мысли — управляешь мечтой: парализованный гонщик проехался на болиде

Управляя силой мысли — управляешь мечтой: парализованный гонщик проехался на болиде

Автор:
30 мая 2022 22:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мечта   гонки   инвалид   интересно   наука   парализованный   
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Телекинез - красивый миф, который встречается в оккультизме и на страницах комиксов. Так было до того, как случился резкий скачок научно-технического прогресса.

Сейчас встраивание чипов стало не просто фантастикой, а реальностью. Благодаря нейроимпланту, который разработали американские медики и инженеры для гонщика по имени Алдана Зунига.

Он смог сесть за руль гоночного болида спустя практически десять лет. В 2013 году в результате ужасной аварии мужчина оказался парализован. Но открытия в медицине позволили ему проехаться на гоночной машине.

Чип, вживленный в его голову, передавал сигнал на специальный шлем, который позволяет давить на газ. Тормозит же Зунига с помощью дыхательной трубки.

Естественно, чтобы первая поездка после возвращения на гоночную трассу не оказалась последней, вместе с Алданом был пилот, который в случае чего мог бы его подстраховать.

Сам факт такой поездки говорит о том, что в ближайшем будущем люди смогут управлять с помощью мысли роботами, а инвалиды смогут передвигаться на электрических колясках без сторонней помощи.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мечта   гонки   инвалид   интересно   наука   парализованный   
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2  комментария
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6k
Mowgley 55 минут назад
Мужик молодец

Но езда силой мысли.. а вдруг красивую девку увидишь?
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6k
Tim_G Полчаса назад
силой мысли генерального секретаря

Ссылка m.youtube.com
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Александр Невский
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