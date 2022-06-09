Языческий идол, безмолвный колокол и сталинские сапоги: над какими неодушевлёнными вещами и зачем учиняли суд?

Прошлый век для всяческих статуй, памятников и скульптур был несчастливым. Их уничтожали в массовом порядке. Во время антикоммунистического мятежа 1966 года почти под корень спилили памятник Сталину в Будапеште.

Изваяние спилили, сапоги остались стоять в качестве безмолвного наблюдателя происходящих событий вплоть до 90-х. Постамент убрали только с началом перестройки.

А вам доводилось так обижаться на вещи, что хотелось их если не уничтожить, то хотя бы от души попинать?