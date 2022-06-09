Языческий идол, безмолвный колокол и сталинские сапоги: над какими неодушевлёнными вещами и зачем учиняли суд?

Суд – процесс распространённый, древний и довольно увлекательный. Общеизвестно, что его учиняли над людьми и даже животными. Но случались в истории судебного права и процессы над неодушевлёнными объектами.
Отправной точкой в появлении религий и объектов культа стала вера людей в то, что силы природы могут нанести вред и даже убить. А, значит, их нужно задабривать.
Но и наказывать тоже, а как иначе? Принесешь языческому божку жертв – еды, питья и животных (а иногда и людей), а он будто не слышит. То засуха случится, то пожар, то дожди урожай погубят. Не грех и судилище устроить. Что, собственно, после прихода на Русь христианства и делали: статуи секли розгами, ставили в угол и даже сжигали. Так было, к примеру, с Перуном, изображение которого били, сжигали и топили.
Статую кулачного бойца Теагена на острове Тасос местные чтили. За исключением одного: парень почему-то невзлюбил изваяние (возможно, банально завидовал), регулярно приходил и нещадно лупил Теагена кулаками. И долупился: изваяние упало с постамента и прибило задиру насмерть. Возмущенные родственники потребовали суда, в соответствии с решением которого изображение бойца сбросили в море. Вот так, из-за глупости и упертости и исчезают шедевры мирового искусства.
Аналогичная ситуация произошла в Олимпии: малыш играл возле статуи быка, нечаянно ударился о бычье брюхо головой и погиб. Родственники и власти обвинили статую в убийстве. Но обвинения отверг дельфийский оракул, заявивший, что в действиях быка не было злого умысла. И вместо уничтожения бронзового исполина просто символически очистили.
Колокола в России очень чтили и относились к ним с большим почтением: давали имена, поклонялись. Но и наказывали со всей жесткостью за, так сказать, проступки. Так, набатный колокол в Угличе в 1591 году известил горожан об убийстве царевича Дмитрия. Начались волнения. Народ учинил расправу не только над предполагаемыми убийцами, но наказал и колокол: его скинули с колокольни, вырвали язык, всыпали 12 ударов «горяченьких». И отправили в ссылку. Только в конце позапрошлого века злоключения колокола закончились, и он вернулся в Углич в качестве музейного экспоната.
Прошлый век для всяческих статуй, памятников и скульптур был несчастливым. Их уничтожали в массовом порядке. Во время антикоммунистического мятежа 1966 года почти под корень спилили памятник Сталину в Будапеште.
Изваяние спилили, сапоги остались стоять в качестве безмолвного наблюдателя происходящих событий вплоть до 90-х. Постамент убрали только с началом перестройки.
А вам доводилось так обижаться на вещи, что хотелось их если не уничтожить, то хотя бы от души попинать?
Источник:
АНТИФИШКИ
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