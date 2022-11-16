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Фанаты блогера Литвина попытались повторить его трюк и оставили инвалидом девушку-медика

Фанаты блогера Литвина попытались повторить его трюк и оставили инвалидом девушку-медика

Автор:
16 ноября 2022 08:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бутылка   Литвин   блогер Литвин   видео   инвалид   покалечили   пошутили   пранкеры   суд   
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Подражая своему кумиру Литвину, два малолетних балбеса не удержали 19-литровую бутыль и уронили её вниз с 10-го этажа. В результате пострадала девушка, получившая множественные переломы и ранения. А пацаны не подлежат уголовной ответственности из-за малого возраста.

В Москве подростки попытались повторить трюк своего любимого блогера, вылив воду из большой бутыли на прохожих. Однако не рассчитали силы, и большая ёмкость полетела вниз с 10-го этажа. В результате пострадала 22-летняя студентка-медик. Девушка в тот самый момент выходила из магазина, расположенного на первом этаже дома.


От удара она потеряла сознание - очнулась уже в больнице. У нее диагностировали целый комплекс повреждений внутренних органов: перелом грудных позвонков, шейки лопатки правой руки, разрыв связок правой руки, ушибы ребер. Кроме этого, пострадали печень и селезенка, у девушки открылось внутреннее кровотечение.


Т.к. основную вину взял на себя мальчик, которому не исполнилось 14 лет, к ответственности его привлечь нельзя. Скорее всего суд будет согласен с необходимостью компенсировать девушке причиненный её здоровью вред за счёт родителей мальчика. Но это пока не точно.


Что касается блогера Литвина, которому подражали мальчики, это пранкер, который регулярно устраивал розыгрыши, снимал ролики, в которых хулиганил, провоцировал и вёл себя как дебил человек, которому нечего делать. Словом, идеальный герой для современной молодежи.

Источник:

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Метки: Бутылка   Литвин   блогер Литвин   видео   инвалид   покалечили   пошутили   пранкеры   суд   
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12  комментариев
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17k
Алексей 2 часа назад
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Антошка 5 минут назад
Оструенная компенсация за покалеченную жизнь, какая справедливость! Питараса нельзя - пусть родители отседят лет по пять.
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51k
Олег Полчаса назад
Будь я отцом этой девочки- я-б выбросил песдюка с 10 этажа.
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1k
neskaju20 37 минут назад
Пора вводить уголовную ответственность в отношении всяких блоггеров и прочей нечисти. Если за тобой, дебилом, повторяют еще более дебильные и причиняют вред, то будешь разделять ответственность.
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6k
rutt 56 минут назад
Новость была бы чуть лучше, если бы эти два *блана следом за бутылкой полетели.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Теперь родители этих щеглов будут до конца жизни лечение оплачивать....так что не видать им новых телефонов с кроссовками.
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76
KE2646 Час назад
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Sata33 KE2646 36 минут назад
Ага , типа в Питере этого всего нет ... И кстати лепя подобные (да и любые) отзывы , ты тоже "около футбола"
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Copycat 2 часа назад
Возбудили бы дело против блогера, это ведь он показал в своих видосах вещи которые могут навредить жизни и здоровью людей
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Sata33 Copycat Полчаса назад
Ну тогда блогеров по охоте и рыбалке пожизненно закрывать надо
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