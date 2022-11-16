Фанаты блогера Литвина попытались повторить его трюк и оставили инвалидом девушку-медика

Подражая своему кумиру Литвину, два малолетних балбеса не удержали 19-литровую бутыль и уронили её вниз с 10-го этажа. В результате пострадала девушка, получившая множественные переломы и ранения. А пацаны не подлежат уголовной ответственности из-за малого возраста.
В Москве подростки попытались повторить трюк своего любимого блогера, вылив воду из большой бутыли на прохожих. Однако не рассчитали силы, и большая ёмкость полетела вниз с 10-го этажа. В результате пострадала 22-летняя студентка-медик. Девушка в тот самый момент выходила из магазина, расположенного на первом этаже дома.
От удара она потеряла сознание - очнулась уже в больнице. У нее диагностировали целый комплекс повреждений внутренних органов: перелом грудных позвонков, шейки лопатки правой руки, разрыв связок правой руки, ушибы ребер. Кроме этого, пострадали печень и селезенка, у девушки открылось внутреннее кровотечение.
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Т.к. основную вину взял на себя мальчик, которому не исполнилось 14 лет, к ответственности его привлечь нельзя. Скорее всего суд будет согласен с необходимостью компенсировать девушке причиненный её здоровью вред за счёт родителей мальчика. Но это пока не точно.
Что касается блогера Литвина, которому подражали мальчики, это пранкер, который регулярно устраивал розыгрыши, снимал ролики, в которых хулиганил, провоцировал и вёл себя как
дебил человек, которому нечего делать. Словом, идеальный герой для современной молодежи.
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АНТИФИШКИ
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