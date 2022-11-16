Фанаты блогера Литвина попытались повторить его трюк и оставили инвалидом девушку-медика

Т.к. основную вину взял на себя мальчик, которому не исполнилось 14 лет, к ответственности его привлечь нельзя. Скорее всего суд будет согласен с необходимостью компенсировать девушке причиненный её здоровью вред за счёт родителей мальчика. Но это пока не точно.

Что касается блогера Литвина, которому подражали мальчики, это пранкер, который регулярно устраивал розыгрыши, снимал ролики, в которых хулиганил, провоцировал и вёл себя как дебил человек, которому нечего делать. Словом, идеальный герой для современной молодежи.