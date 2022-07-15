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18 совершено необычных и красивых цветов мира

18 совершено необычных и красивых цветов мира

Автор:
15 июля 2022 18:07
Сообщество : Факты
Метки: красота   необычное   природа   удивительное   факты   цветы   
1337
18

Удивительные создания, которые скорее похожи на инопланетян, чем на обычные земные цветы. Природа удивительная штука.

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Источник:

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Метки: красота   необычное   природа   удивительное   факты   цветы   
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1  комментарий
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Литоффчег 13 минут назад
Оахакенья - это когда мужик свой восторг вовремя завуалировал.
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