20 удивительных макрофотографий: привычные вещи необычайно близко

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Всё в мире относительно. Есть вещи, которые для нас огромны, а есть те, которые нам никогда не разглядеть своим зрением, ведь для них огромны мы.
Хорошо, что техника позволяет делать макроснимки, где можно разглядеть каждую ворсинку на клубнике и каждую чешуйку на крыле бабочки. Мы собрали для вас как раз такие фотографии.
Клубника
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Шариковая ручка
Крыло бабочки
Глиттер
Пчела в пыльце одуванчика
Немброта кубарьяна
Эта очаровательная и красочная мордашка принадлежит морскому слизню.
Гаснущая свеча
Логотип Puma
Попугай
Равнокрылая стрекоза
Между прочим, принадлежит к семейству Красотки!
Глаз человека
Папоротник
Одуванчик
Соль и перец
Лаванда
Маленькая тля
Черника
Спичка
Будущая клубника
Монета
Какой из этих снимков впечатлил вас больше всего?
Источник:
АНТИФИШКИ
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