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20 удивительных макрофотографий: привычные вещи необычайно близко

20 удивительных макрофотографий: привычные вещи необычайно близко

Автор:
08 июня 2022 08:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Макрофотография   вещи   интересно   красота   природа   факты   фото   
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Всё в мире относительно. Есть вещи, которые для нас огромны, а есть те, которые нам никогда не разглядеть своим зрением, ведь для них огромны мы.

Хорошо, что техника позволяет делать макроснимки, где можно разглядеть каждую ворсинку на клубнике и каждую чешуйку на крыле бабочки. Мы собрали для вас как раз такие фотографии.


Клубника

×
×

Шариковая ручка

Крыло бабочки

Глиттер

Пчела в пыльце одуванчика

Немброта кубарьяна

Эта очаровательная и красочная мордашка принадлежит морскому слизню.


Гаснущая свеча

Логотип Puma

Попугай

Равнокрылая стрекоза

Между прочим, принадлежит к семейству Красотки!


Глаз человека

Папоротник

Одуванчик

Соль и перец

Лаванда

Маленькая тля

Черника

Спичка

Будущая клубника

Монета

Какой из этих снимков впечатлил вас больше всего?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Макрофотография   вещи   интересно   красота   природа   факты   фото   
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