Начнем с того, что банановые пальмы - на самом деле трава. Потому что ее «ствол» не содержит древесину. Ложный стебель сформирован из плотно примыкающих скрученных листьев, которые могут достигать более пяти метров в длину и до полутора метров в ширину. А бананы - это ягоды. И их насчитывается около 1000 видов, многие из которых технические (не предназначены в пищу) - применяются для изготовления корабельных снастей и тканей