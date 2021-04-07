Все знают бананы - вкусная, желтая палка, толщиной с огурец. Но знаете ли вы, что бананы не все такие, какими мы их привыкли видеть. Да и вообще - бананы это множество тайн и загадок. Правда-правда
Начнем с того, что банановые пальмы - на самом деле трава. Потому что ее «ствол» не содержит древесину. Ложный стебель сформирован из плотно примыкающих скрученных листьев, которые могут достигать более пяти метров в длину и до полутора метров в ширину. А бананы - это ягоды. И их насчитывается около 1000 видов, многие из которых технические (не предназначены в пищу) - применяются для изготовления корабельных снастей и тканей
Имбирецветные порядок однодольных растений. Наиболее известное пищевое растение из этого порядка — банан. Но сюда же относятся и известные специи - имбирь, куркума, кардамон
"Blue Java Banana" называют еще "бананы-мороженое", потому что на вкус они напоминают ванильное мороженое или заварной крем.
Банан бархатный, или розовый, или волосистый (Musa velutina). Спелый плод розового банана достигает в длину до 8 см, его шкурка сама эффектно раскрывается. Чаще всего его выращивают как декоративное растение, хотя мягкие плоды съедобны и отличаются приятным сладким вкусом. Однако крупные твердые семена могут повредить зубы.
Очень маленькие (до 8,5 см) плоды, очень сладкие и ароматные
Ничем, кроме цвета шкурки, не отличаются от обычных
Плоды могут вырастать до 60 см в длину
Тоже ничем не отличаются, кроме цвета шкурки
Редкий сорт, имеющий полосатую шкурку, которая желтеет при созревании
Они уже спелые и все равно зеленые.Довольно непривычно
Самые большие бананы - транспортировке не предназначены, т.к. имеют слишком нежную мякоть, превращающуюся в кашу при малейшем прикосновении. Растут в Таиланде
Хотя он скорее фиолетовый, нежели голубой
Банан с золотым лотосом или китайский желтый банан - плодов не дает, зато очень красиво цветет
Кровавый банан - это декоративное растение, названное в честь темно-красных пятен на его листьях, хотя его мелкие семена съедобны.
- Бананы — самый радиоактивный плод на Земле, они содержат большое количество радиоактивного изотопа калия. Правда это по сравнению со всеми остальными фруктами и овощами и даже если вы будете есть одни бананы всю жизнь - это вам не повредит, в радиоактивном плане
- Каждый год во всём мире потребляется в пищу около 100 миллиардов бананов.
- бананы очень долго зреют - 9-18 месяцев, потому банану растущие на Юге России (например в Сочи) не успевают вызревать.
- Банановую кожуру используют для изготовления мыла
- А на Филиппинах есть банановый кетчуп
Авторский пост
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