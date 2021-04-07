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Поразительная трава: бананы, какими вы&nbsp;их&nbsp;еще&nbsp;не&nbsp;видели

Поразительная трава: бананы, какими вы их еще не видели (27 фото)

Автор:
07 апреля 2021 14:19
Сообщество : Факты
Метки: бабаны   виды   необычное   природа   растения   сорта   удивительное   факты   
843
27

Все знают бананы - вкусная, желтая палка, толщиной с огурец. Но знаете ли вы, что бананы не все такие, какими мы их привыкли видеть. Да и вообще - бананы это множество тайн и загадок. Правда-правда

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Метки: бабаны   виды   необычное   природа   растения   сорта   удивительное   факты   
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12k
Юрий Николаевич Полчаса назад
Был на Квае, в Тае, там дорога к бунгало пролегала через банановую рощу запах стоял приторно-пьянящий, хотя зрелых бананов было мало и висели они довольно высоко. По дороге был сарайчик и там, в тени, стояла банановая гроздь, высотой метра полтора с бананами, в основном зелеными. Некоторые сверху уже созревшие, были размером с половину "наших", магазинных. Попробовал. Сладкие, но привкус не понравился.
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Unknown Полчаса назад
А еще бамбук - это тоже что ни есть - трава! Это тоже факт. И его тоже едят - точнее его молодые сердцевины. Что дальше? )))
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