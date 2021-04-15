25 шокирующих и удивительных явлений природы

Ученые долгое время бились над этой загадкой - как так происходит, что в пустые ползают камни, оставляя за собой дорожки и никто не может заснять это явление воочию. Оказалось, что (теория) камни передвигаются с очень маленькой скоростью из-за разницы в температурах и ветров - ночью, когда холодно, под камнями образуется конденсат, на котором, с помощью ветра камни скользят буквально на несколько миллиметров, а затем, в жару, дорожка застывает и так по новой...