25 шокирующих и удивительных явлений природы

Вокруг нас происходит много всего удивительного, необычного и даже шокирующего. Достаточно внимательно присмотреться и увидеть это, ведь природа бывает невероятной и особенной.
Ученые долгое время бились над этой загадкой - как так происходит, что в пустые ползают камни, оставляя за собой дорожки и никто не может заснять это явление воочию. Оказалось, что (теория) камни передвигаются с очень маленькой скоростью из-за разницы в температурах и ветров - ночью, когда холодно, под камнями образуется конденсат, на котором, с помощью ветра камни скользят буквально на несколько миллиметров, а затем, в жару, дорожка застывает и так по новой...
«Ведьмины круги», «чудесные круги», «магические круги», «загадочные круги» — круглые участки земли без растительности диаметром от 2 до 15 метров, окружённые кольцом сухой зелёной травы. Могут исчезать и вновь появляться без видимых причин. Срок их жизни около 75 лет, а от чего они появляются никто объяснить не может до сих пор. Есть теория о самоорганизации травы - ей так расти "выгоднее" в засушливых районах
Соль из ледников устремляется узкими потоками ко дну, замораживая морскую воду вокруг себя, образуя сосульку, напоминающую сталактит. Всё, к чему прикасается брайникл - погибает в считанные минуты.
Авторский пост
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