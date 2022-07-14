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Насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

Насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

Автор:
14 июля 2022 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   вещи   интересно   прошло   раньше   тогда и сейчас   фото   
447
18

Время не стоит на месте. Уж так оно устроено. Помимо нас, оно меняет и весь окружающий мир.

Мы так привыкли к смартфонам, плазменным телевизорам и прочей современной технике, делающей повседневную жизнь удивительной и комфортной, что и понятия не имеем, как выглядели эти и другие подобные вещи ещё несколько десятилетий назад. Поэтому будет крайне любопытно взглянуть на некоторые артефакты прошлого, чтобы в очередной раз убедиться в силе научно-технического прогресса.


Старинный торговый автомат

×
×

Видимо, необходимо было тянуть за рычаги, чтобы выбрать нужный напиток.


Викторианский держатель для туалетной бумаги


Старинное стоматологическое кресло


Очень старый степлер


Первый пульт дистанционного управления


Антикварный кассовый аппарат


Автомобильный симулятор тех времён


Автомобиль на экране был в значительной степени просто наклейкой, и вращение руля заставляло бесконечную дорогу изгибаться таким образом, что казалось, будто машина вращается.


Я нашёл старые наборы для бритья


Старинная стиральная машина замечена в магазине подержанной техники


Старинное устройство для просмотра слайдов с 3D-эффектом


Необычный старинный набор для хранения швейных принадлежностей


Такой швейный набор состоит двух частей. Катушка вмещает три цвета ниток, а иглы помещаются в трубку по центру.


Первый пылесос с ручным насосом


Механический калькулятор


Это измельчитель для специй и трав


Печь из дома 1960-х годов


Работает лучше, чем что-либо, созданное сегодня.


Наушники, которым больше тридцати лет


Нашёл старый термометр. Даже не знал, что такие существуют

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: было стало   вещи   интересно   прошло   раньше   тогда и сейчас   фото   
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5  комментариев
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564
HalloFreeSpace 57 минут назад
Мельница для специй , ага
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25k
blus 21 минуту назад
Наушникам куда как больше 30 лет...
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6
Коля Одессит 37 минут назад
"Викторианский держатель для туалетной бумаги"
Ога.... Викторианский.....
Древневавилонский....
Ничё что туалетную бумагу в конце 19 века?
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11k
Kostick 41 минуту назад
ну тащет это для табака, измельчать его.
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