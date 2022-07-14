Насколько иначе раньше выглядели привычные нам предметы

Мы так привыкли к смартфонам, плазменным телевизорам и прочей современной технике, делающей повседневную жизнь удивительной и комфортной, что и понятия не имеем, как выглядели эти и другие подобные вещи ещё несколько десятилетий назад. Поэтому будет крайне любопытно взглянуть на некоторые артефакты прошлого, чтобы в очередной раз убедиться в силе научно-технического прогресса.





Старинный торговый автомат