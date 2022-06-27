20+ снимков, наглядно показывающих ход времени

Время летит быстро - и иногда мы даже не задумываемся об этом, продолжая жить в суете дней. Стоит только посмотреть на подобные снимки, как сразу осознаёшь ценность времени и то, как незаметно оно пролетает.

0

Новый ключ и ключ, который использовали много лет 0 Источник:

×

×

Стойка в магазине 0 Источник:

Дисковый телефон 1940-х годов 0 Источник:

Ноутбук, который использовали 10 лет 0 Источник:

Старая и новая колоды 0 Источник:

Пол, который многое повидал 0 Источник:

Старенький львёнок и точно такой же новый 0 Источник:

0 Источник:

"Здесь каждый день спит моя собака, когда на улице солнечно" 0 Источник:

Старое и новое 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Стёртая монетка 0 Источник:

Чехол, который носили несколько месяцев 0 Источник:

"Эти Casio Pro Trek 5 лет на моей руке" 0 Источник:

Время - штука беспощадная 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Сразу видно, какой ручкой пользуются чаще 0 Источник:

Изношенные кроссовки 0 Источник:

На смену старому приходит новое 0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

Старенькая зажигалка 0 Источник:

Пол, по которому постоянно ходят и возят инструменты 0 Источник:

Прохожие постоянно трут мишке нос 0 Источник:

Время летит незаметно.. 0 Источник:

0 Источник: