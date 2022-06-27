20+ снимков, наглядно показывающих ход времени

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Время летит быстро - и иногда мы даже не задумываемся об этом, продолжая жить в суете дней. Стоит только посмотреть на подобные снимки, как сразу осознаёшь ценность времени и то, как незаметно оно пролетает.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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