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20+ снимков, наглядно показывающих ход времени

20+ снимков, наглядно показывающих ход времени

Автор:
27 июня 2022 18:28
Сообщество : Жизнь
Метки: Время   Жизнь   вещи   интересно   люди   подборка   фото   фотографии   ход времени   
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Время летит быстро - и иногда мы даже не задумываемся об этом, продолжая жить в суете дней. Стоит только посмотреть на подобные снимки, как сразу осознаёшь ценность времени и то, как незаметно оно пролетает.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   Жизнь   вещи   интересно   люди   подборка   фото   фотографии   ход времени   
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