Как изменились привычные товары

Ассортимент товаров за последние лет тридцать вырос в бесчисленное количество раз, и зачастую даже те товары и продукты, которые мы помним из детства, сегодня выглядят немного иначе. И дело даже не в смене этикетки, а в размерах продуктов: вы же замечали, что 100-граммовая шоколадка уже давно столько не весит, а пачка масла когда-то была 250 г, а сейчас вряд ли найдешь такой вес в магазине.

Совершенно новая упаковка