Как изменились привычные товары

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Если вы заметили, что любимая шоколадка из вашего детства стала меньше, а количество макарон в пачке существенно сократилось, то, поверьте, вы не одни.
Ассортимент товаров за последние лет тридцать вырос в бесчисленное количество раз, и зачастую даже те товары и продукты, которые мы помним из детства, сегодня выглядят немного иначе. И дело даже не в смене этикетки, а в размерах продуктов: вы же замечали, что 100-граммовая шоколадка уже давно столько не весит, а пачка масла когда-то была 250 г, а сейчас вряд ли найдешь такой вес в магазине.
Совершенно новая упаковка
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Эта коробка называется Twix yard, и в ней не хватает пары твиксов до ярда
В магазине Канады: даже один такитос отфотошопили
Искусный обман, в котором не так просто уличить
У Pringles не только новый дизайн, но и новые размеры
Этот пользователь рассказал, что в детстве мармелад был длиной до конца упаковки
Сэкономленное место в упаковке OREO
Коробка осталась прежней, а тюбик с зубной пастой уменьшился
Упаковка жевательной резинки потеряла одну подушечку
Раньше в пачке таких бубликов было шесть
В йогурте уменьшилось количество добавок
Биг-Мак уже совсем не big
Они просто убрали знак процента и количество чайных пакетиков
Что будет, когда перевернуть упаковку с чипсами
Источник:
АНТИФИШКИ
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