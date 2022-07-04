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Как изменились привычные товары

Как изменились привычные товары

Автор:
04 июля 2022 08:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   в мире   вещи   изменение   подборка   товар   фото   
1563
15

Если вы заметили, что любимая шоколадка из вашего детства стала меньше, а количество макарон в пачке существенно сократилось, то, поверьте, вы не одни.

Ассортимент товаров за последние лет тридцать вырос в бесчисленное количество раз, и зачастую даже те товары и продукты, которые мы помним из детства, сегодня выглядят немного иначе. И дело даже не в смене этикетки, а в размерах продуктов: вы же замечали, что 100-граммовая шоколадка уже давно столько не весит, а пачка масла когда-то была 250 г, а сейчас вряд ли найдешь такой вес в магазине.

Совершенно новая упаковка

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Эта коробка называется Twix yard, и в ней не хватает пары твиксов до ярда

В магазине Канады: даже один такитос отфотошопили

Искусный обман, в котором не так просто уличить

У Pringles не только новый дизайн, но и новые размеры

Этот пользователь рассказал, что в детстве мармелад был длиной до конца упаковки

Сэкономленное место в упаковке OREO

Коробка осталась прежней, а тюбик с зубной пастой уменьшился

Упаковка жевательной резинки потеряла одну подушечку

Раньше в пачке таких бубликов было шесть

В йогурте уменьшилось количество добавок

Биг-Мак уже совсем не big

Они просто убрали знак процента и количество чайных пакетиков

Что будет, когда перевернуть упаковку с чипсами

Источник:

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Метки: было стало   в мире   вещи   изменение   подборка   товар   фото   
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8  комментариев
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1k
sos1960sos Час назад
Последние годы, судя по вкусу, в шоколад добавляют всё больше и больше макарон...
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921
Антон Полчаса назад
Да....Сейчас везде так, платишь за килограмм сахара, там 800 грамм; платишь за 0,5 пива, там 0,47... Ах и ох!
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9k
a_komolow 43 минуты назад
Таким сволочам надо воду горячую перекрывать, когда в душе намылились и из такси высаживать за 100 метров от дома!
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12k
Pochiniks 45 минут назад
Ну здесь-то, как раз, никакого обмана нет. Вес указан реальный, а форма банки, это дело производителя. С давних времён, многие производители кремов, делали такие вкладыши. С ними проще извлечь весь крем, тогда как, из углов прямой баночки, крем нужно палочкой доставать.
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535
HalloFreeSpace 55 минут назад
Жлобы .. .
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8k
Ф Ив Час назад
На самом деле т.н. даунсайз уже стал порядком раздражать.
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