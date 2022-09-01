17 таинственных предметов, предназначение которых без подсказки разгадать сложно

В подборке, представленной ниже, мы поделились необычными находками, которые сбили людей с толку. У них не получилось понять, для каких целей нужно использовать эти штуки и как правильно их идентифицировать. Незнайки обратились за помощью к интернет-знатокам, которые с радостью согласились им помочь провести маленькое, но очень увлекательное расследование.

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