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17 таинственных предметов, предназначение которых без подсказки разгадать сложно

17 таинственных предметов, предназначение которых без подсказки разгадать сложно

Автор:
01 сентября 2022 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предназначение   интересно   предмет   уживительно   фото   
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Думаете, что в этом мире уже ничего не может вас удивить? Вы крупно ошибаетесь. Море неизведанных вещей скрывается на каждом шагу, и даже в вашем собственном доме.

В подборке, представленной ниже, мы поделились необычными находками, которые сбили людей с толку. У них не получилось понять, для каких целей нужно использовать эти штуки и как правильно их идентифицировать. Незнайки обратились за помощью к интернет-знатокам, которые с радостью согласились им помочь провести маленькое, но очень увлекательное расследование.


Похоже на машину для пыток

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Ответ: На самом деле это обычная плойка для волос.


Возможно, это какое-то приспособление для ремонта?

Ответ: Зажигалка для кухонной газовой плиты.


Напоминает музыкальный инструмент

Ответ: Устройство для пошива чулок.


Скорее всего, это компас, который с легкостью приведёт вас к сокровищам

Ответ: Это круговая логарифмическая линейка.


Эта странная штука была куплена на распродаже

Ответ: Это страшное на первый взгляд устройство необходимо для того, чтобы брать лёд.


Металлический блок на ручке. Что это?

Ответ: Алюминиевый ручной утюг.


Крошечная штука, похожая на серьгу

Ответ: Носовая манжета. Создаёт иллюзию пирсинга.


Что это может быть?

Ответ: Это кран из старой деревянной бочки.


Старая фотокамера или что это?

Ответ: Сигнальный армейский фонарь.


Штука была куплена у женщины, которая много путешествовала. Есть идеи?

Ответ: Карманные солнечные часы.


Медный наконечник с пластиковым конусом

Ответ: Миниатюрная ваза для авто.


Что это за инструмент? Даже торговцы антиквариатом не смогли разобраться с его предназначением

Ответ: Инструмент для растяжки ковров.


Неужели это какая-то разновидность венчика для взбивания?

Ответ: Приспособление используется, чтобы отделить желток от белка. Однако его можно применять и для взбивания.


Интересная лампа. Греется быстро, но почти не светит

Ответ: Рефлектор Минина, предназначен для прогревания


Похоже на ложку, но закрывается сверху

Ответ: Это старый подогреватель для напитков.


Медный контейнер с отверстиями на крышке. Найден на дворовой распродаже во Франции. Есть догадки?

Ответ: Это подставка для цветов.


Маленькая клетка со сферами

Ответ: Шейкер, который находится внутри блендера.


Куча странных пластиковых штучек, которые были обнаружены на пляже

Ответ: Аквариумные фильтры.

Источник:

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Метки: Вещи   Предназначение   интересно   предмет   уживительно   фото   
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