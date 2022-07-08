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Что случится с едой, если своевременно не убрать её в холодильник

Что случится с едой, если своевременно не убрать её в холодильник

Автор:
08 июля 2022 08:26
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Холодильник   было стало   интересно   пища   фото   эксперименты   
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Ребята из TikTok-канала Lapse Clips решили провести настоящее исследование! Они засняли весь процесс того, как свежие продукты превращаются в пропавшие и несъедобные день за днём. И пускай здесь нет особенной эстетики, но оторвать глаз от этого процесса попросту невозможно!

Каждый из нас хотя бы единожды сталкивался с порчей продуктов, которые попросту были забыты в закромах холодильника. Обнаружив неожиданную находку, то и дело удивляешься, как, например, из спелого яблока могло получиться что-то столь неэстетичное. Или почему ваша любимая капуста пахнет так неприятно, и откуда вообще на ней взялся слизняк?!

Клубника в первый, шестой и двенадцатый день эксперимента

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Авокадо во время первого, двенадцатого и двадцать седьмого дня эксперимента

Питахайя или драконий фрукт во время первого, двенадцатого и двадцатого дня эксперимента

Питахайя имеет маловыраженный сладковатый вкус, поэтому многим фрукт кажется пресным. Например, в Таиланде его и вовсе почти не употребляют в пищу, а используют в качестве украшения.


Личи в первый и девятнадцатый день эксперимента

Папайя во время первого, пятого и двадцать второго дня эксперимента

Персик во время первого, девятого и двадцатого дня эксперимента

Антильский огурец в первый, восьмой и двадцать второй день эксперимента

Антильский огурец или машиши — плод тропического растения, который по вкусу напоминает огурец, слегка приправленный уксусом. Необычный продукт активно употребляют в пищу в арабских странах. Его тушат, добавляют в салаты или просто едят в свежем виде.


Кешью в первый и восьмой день эксперимента

Инжир в первый, пятый и тринадцатый день эксперимента

Эти фото наглядно демонстрируют, что инжир необходимо есть, как можно скорее. Он очень быстро портится.


Бергамот в первый, седьмой и двадцатый день эксперимента

Груша в первый и тридцатый день эксперимента

Киви в первый, пятый и двадцать пятый день эксперимента

Источник:

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Метки: Еда   Холодильник   было стало   интересно   пища   фото   эксперименты   
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fenomen111 Минуту назад
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18k
Corvus Corax 7 минут назад
"Что случится с едой, если своевременно не убрать её в холодильник
...
Каждый из нас хотя бы единожды сталкивался с порчей продуктов, которые попросту были забыты в закромах холодильника"

Таки все-таки в холодильнике или вне его?
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34k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
вот поэтому во многих книгах про выживание ГГ не открывают холодильники при мародёрке в квартирах и домах.
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