"Что случится с едой, если своевременно не убрать её в холодильник

Каждый из нас хотя бы единожды сталкивался с порчей продуктов, которые попросту были забыты в закромах холодильника. Обнаружив неожиданную находку, то и дело удивляешься, как, например, из спелого яблока могло получиться что-то столь неэстетичное. Или почему ваша любимая капуста пахнет так неприятно, и откуда вообще на ней взялся слизняк?!

Клубника в первый, шестой и двенадцатый день эксперимента