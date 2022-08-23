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16 фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба всё-таки существует

16 фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба всё-таки существует

Автор:
23 августа 2022 09:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   было стало   друг   дружба   друзья   тогда и сейчас   фото   
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Друзья делают нашу жизнь ярче! Но настоящий друг — не только тот, кто с вами разделяет радостные моменты, но и тот, кто готов оказаться рядом в трудные минуты вашего жизненного пути. К сожалению, на это способен не каждый, и как результат со временем от былой дружбы не остаётся и следа.

Однако есть и те, кто всё-таки может похвастаться своим сокровищем — лучшими друзьями! А доказывают они это своими фотокарточками, которые показывают, что, сколько бы ни прошло лет, они всё те же неразлучные товарищи по жизни, готовые пройти вместе все испытания временем.


Настоящая дружба

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Лучшие друзья уже как 26 лет


Нашей крепкой дружбе 20 лет!


18 лет дружбе!


2000 vs 2017


Я и мой лучший друг воссоздали фото спустя примерно 20 лет (1998-2018)


Школьные годы


Мой лучший друг и я в наш первый день в средней школе, а вот уже и в наш последний день!

10 лет спустя


2003 vs 2013


13 лет не разлей вода


Друзья с самого первого дня


2004 и 2017 год


Благодарен за эту дружбу, которая смогла сохраниться, несмотря ни на что.

Повторили фото спустя 8 лет нашей дружбы


Моя жена и её друзья


Новый год в том же кругу друзей спустя 50 лет!

Когда слышишь такие цифры, то сложно поверить, что дружба действительно может продлиться так долго. Вот что значит настоящие верные друзья!

А вы можете похвастаться верным другом в своей жизни? Если да, то мы вас поздравляем! Вы вытянули счастливый билетик.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Время   было стало   друг   дружба   друзья   тогда и сейчас   фото   
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