16 фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба всё-таки существует

Когда слышишь такие цифры, то сложно поверить, что дружба действительно может продлиться так долго. Вот что значит настоящие верные друзья!

А вы можете похвастаться верным другом в своей жизни? Если да, то мы вас поздравляем! Вы вытянули счастливый билетик.