Известные люди на малоизвестных фото

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Подборка малоизвестных фотографии известных людей
2.
Студенты географического факультета МГУ Игорь Кузьмин и Николай Дроздов в экспедиции, СССР 1958 год
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15.
«Молодое» фото Леонида Агутина с подругой Анжеликой Варум. Пара вместе с 1997 года, в 2000-м они сыграли свадьбу
23.
Владимир Высоцкий у вертолёта Ми–4 СССР–14210 (10128), 17 июня 1976 год, Хомолхо, Иркутская область
31.
Мэтт Грейнинг, создатель "Симпсонов" и "Футурамы", США, 1990 год
— Вы не боитесь, что после просмотра Симпсонов наши дети будут, как Барт Симпсон?—
Для того, чтобы ваши дети не были, как Барт Симпсон, нужно, чтобы их отцы не были, как Гомер Симпсон.
Для того, чтобы ваши дети не были, как Барт Симпсон, нужно, чтобы их отцы не были, как Гомер Симпсон.
36.
Робин Уильямс до того, как стал знаменитым, выступает как мим в Центральном парке, Нью-Йорк, 1974 год
40.
Данила Багров (он же Сергей Бодров) и Толя «Доктор» (он же Юрий Ковалёв) из сериала «Бандитский Петербург», 1990-е
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: звезды известные люди фото
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