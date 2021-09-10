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10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам

10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам (11 фото)

Автор:
10 сентября 2021 12:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: дети   звезды   знаменитости   известные люди   подборка   факты   фото   шоу бизнес   
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Некоторые дети наследуют у своих знаменитых родителей талант, и сами строят свою музыкальную или актерскую карьеру, добиваясь больших успехов. В этой подборке - как раз такие примеры. Эти дети знаменитостей тоже выбрали карьеру в шоу бизнесе, и не прогадали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети   звезды   знаменитости   известные люди   подборка   факты   фото   шоу бизнес   
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3.6o6pa 42 минуты назад
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