10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам

Розанна Кэш - старшая дочь Джонни Кэша и его первой жены Вивиан Либерто. Дочь впервые приняла участие в студийной записи в 1974 году, во время создания альбома Джонни Кэша под названием The Junkie and the Juicehead Minus Me. Далее она записывала различные хиты, которые занимали первые места в топах. Она была 12 раз номинирована на премию “Грэмми”, и выиграла одну в 1985 году за песню “I Don’t Know Why You Don’t Want Me".