10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам

Джазовый певец Нат Кинг Коул скончался, когда его дочке Натали Коул было всего 15 лет - но он передал ей свою любовь к музыке в юном возрасте. Когда Натали было всего шесть лет, она поучаствовала в создании рождественского альбома своего отца, и спела в нескольких песнях. К 11 годам она уже выступала. Позже за 40 лет Натали Коул выиграла девять "Грэмми" за свои песни.