10 известных людей, чьи дети пошли по их стопам

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Некоторые дети наследуют у своих знаменитых родителей талант, и сами строят свою музыкальную или актерскую карьеру, добиваясь больших успехов. В этой подборке - как раз такие примеры. Эти дети знаменитостей тоже выбрали карьеру в шоу бизнесе, и не прогадали.
1. Джонни Кэш и Розанна Кэш
Розанна Кэш - старшая дочь Джонни Кэша и его первой жены Вивиан Либерто. Дочь впервые приняла участие в студийной записи в 1974 году, во время создания альбома Джонни Кэша под названием The Junkie and the Juicehead Minus Me. Далее она записывала различные хиты, которые занимали первые места в топах. Она была 12 раз номинирована на премию “Грэмми”, и выиграла одну в 1985 году за песню “I Don’t Know Why You Don’t Want Me".
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2. Джуди Гарланд и Лайза Миннелли
Хотя актрису и певицу Лайзу Миннелли многие в первую очередь узнали как дочь легендарной актрисы Джуди Гарланд, она была самостоятельным артистом. В юности Лайза сопровождала свою мать в турне и посещала различные съемочные площадки, а затем начала свой путь. Она была больше известна как актриса, но также исполняла песни. Лайза получила свою первую премию "Тони" в возрасте 19 лет за дебют на Бродвее в фильме "Флора — красная угроза". Позже она получила премию "Эмми", премию "Грэмми", "Оскар" и четыре премии "Тони".
3. Фрэнк Синатра и Нэнси Синатра
Фрэнк Синатра - один из легендарных исполнителей всего времени. Его музыкальные таланты унаследовала и его дочь Нэнси. В 1960-х годах она была успешным музыкантом, и выпустила несколько хитов. В 1967 году дочь и отец записали совместную песню “Something Stupid".
4. Нэт Кинг Коул и Натали Кинг Коул
Джазовый певец Нат Кинг Коул скончался, когда его дочке Натали Коул было всего 15 лет - но он передал ей свою любовь к музыке в юном возрасте. Когда Натали было всего шесть лет, она поучаствовала в создании рождественского альбома своего отца, и спела в нескольких песнях. К 11 годам она уже выступала. Позже за 40 лет Натали Коул выиграла девять "Грэмми" за свои песни.
5. Эдди и Вольфганг Ван Хален
Вольфганг Ван Хален - не только сын гитариста Эдди Ван Халена. С 2006 по 2020 год он был участником рок-группы Van Halen, где его отец был автором песен и гитаристом. После того, как его отец скончался в 2020 году, Вольфганг решил сосредоточиться на сольном проекте, известном как Mammoth WVH - там он играет на всех инструментах и поет.
6. Вилли Нельсон, Джейкоб Мика и Лукас Отри
Сыновья кантри-певца Вилли Нельсона Мика и Лукас не только выступали со своим знаменитым отцом, но и создали свои успешные группы - Promise of the Real и Particle Kid.
7. Боб Марли и Зигги Марли
Зигги Марли - сын легенды регги Боба Марли, который сделал успешную музыкальную карьеру. Зигги получил в общей сложности 15 номинаций на премию "Грэмми" и выиграл 8 премий "Грэмми" за свое творчество.
8. Билли Рэй Сайрус и Майли Сайрус
Дочь музыканта Билли Рэя Сайруса Майли Сайрус стала известна после съемок в тв-шоу "Ханна Монтана", но с тех пор она стала мировой звездой и выпустила много успешных альбомов. Майли и Билли часто выступают вместе на концертах.
9. Хулио и Энрике Иглесиас
Хулио Иглесиас имеет статус самого коммерчески успешного испаноязычного исполнителя - он продал продал более 300 миллионов своих пластинок. Его сын Энрике также пошел по стопам отца, но свою карьеру строил без его помощи. Он отправил свои демо-записи нескольким музыкальным продюсерам под другим именем - Энрике Мартинеса, и получил много предложений, в итоге став известным певцом.
10. Уилл, Джейден и Уиллоу Смит
Дети Уилла Смита - очень талантливые ребята. Его дочь Уиллоу Смит выступает под псевдонимом WILLOW как певица, и она выпустила свой дебютный альбом в 2015 году. Джейден Смит начинал как актер, сыграв в фильме 2006 года "Погоня за счастьем" с отцом, а в 2010 году - в фильме "Малыш-каратист". В 2010 году он прочитал рэп вместе с певцом Джастином Бибером, а потом выпустил три успешных альбома.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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