Как выглядят актерские касты из известных фильмов спустя годы

3304
16
Актерские дуэты, трио и другие составы из популярных фильмов и сериалов изменились со временем. Интересно посмотреть, когда любимые герои встречаются вновь.
×
×
А какой актерский коллектив наиболее удачно подобран на ваш взгляд?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей
- 16 актеров, которые солгали ради роли
- Как изменились знаменитые актеры со времен своих первых ролей: тогда и сейчас
- Как изменились 14 популярных актеров и актрис, от которых все были без ума. А некоторые до сих пор в любимчиках
- 19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах
Новости партнёров
Или у кого-то малый словарный запас?