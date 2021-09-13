Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе неё

Сэм и Бритни познакомились в октябре 2016 года на съемках клипа певицы, и вскоре объявили о начале отношений. Парень живет в доме Бритни, а также все это время поддерживал ее в судебных разбирательствах с отцом об опекунстве, которые длятся уже много лет.