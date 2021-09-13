Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе неё

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39-летняя Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари - фитнес-тренером, который младше ее на 12 лет. Недавно парень сделал ей предложение, подарив бриллиантовое кольцо. Пара уже пять лет состоит в отношениях.
Вчера Бритни поделилась радостными новостями в своем Инстаграме, опубликовав видео, на котором она показывает свое бриллиантовое кольцо. 27-летний бойфренд Сэм Асгари сделал звезде предложение после пяти лет отношений. "Я, черт возьми, не могу в это поверить!!!" - написала Бритни под видео с кольцом.
Сэм и Бритни познакомились в октябре 2016 года на съемках клипа певицы, и вскоре объявили о начале отношений. Парень живет в доме Бритни, а также все это время поддерживал ее в судебных разбирательствах с отцом об опекунстве, которые длятся уже много лет.
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На прошлой неделе папарацци заметили Сэма в ювелирном магазине, где он выбирал кольцо. Фанаты сразу что-то заподозрили. Но окончательной интригой стало то, что парень написал в своем Инстаграме: "У меня грандиозные новости! Поделюсь позже". Затем и Бритни, и ее избранник рассказали о помолвке в соцсети.
Кольцо с бриллиантом, которое Бритни показала фанатам, стоит примерно 70 тысяч долларов (5 млн рублей). Многие фанаты поздравили певицу, но многие также написали: "Бритни, не забудь про брачный контракт", намекая на то, что жених может хитро воспользоваться финансами звезды в будущем.
Бритни показывает кольцо на видео:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Миллионерши не красивыми и старыми не бывают.))
Сколько там у Мадонны в мужьях ходило этих молодых фитнес-тренеров....меняет как перчатки))