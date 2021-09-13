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Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе неё

Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе неё (11 фото)

Автор:
13 сентября 2021 14:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   бритни спирс   звезды   знаменитости   известные люди   новости   фото   шоу бизнес   
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39-летняя Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари - фитнес-тренером, который младше ее на 12 лет. Недавно парень сделал ей предложение, подарив бриллиантовое кольцо. Пара уже пять лет состоит в отношениях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   бритни спирс   звезды   знаменитости   известные люди   новости   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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3k
Слава Андреев 51 минуту назад
уставшая и потрепанная она.
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Илья Полчаса назад
Ничему её жизнь не учит
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Отец Пигидий Полчаса назад
Смотрю я на неё и понимаю....что тренер он так себе.....
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2k
Sergius SPb 52 минуты назад
1. Бритни еще ничего. Неи шик конечно,но бывает и хуже.
2. Миллионерши не красивыми и старыми не бывают.))
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158k
☭Cheкаво☭ 52 минуты назад
Как принято у пендостских "п\звёзд"(да и наших тоже), по-чпокает пару месяцев и разведутся.
Сколько там у Мадонны в мужьях ходило этих молодых фитнес-тренеров....меняет как перчатки))
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8k
insaider Час назад
Может ей от его [мат] хоть на время полегчает.
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56k
pynh 2 часа назад
А папка скажет "хер тебе!" и пойдет тренер дальше тренироваться один.
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