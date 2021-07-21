8 голливудских актеров со знаменитыми родителями

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Наш мир тесен - и сфера киноиндустрии тесна точно так же! Голливуд намного меньше, чем вы можете подумать, особенно если изучить, как в нем много связей между поколениями. Вот некоторые известные актеры и актрисы, у которых не менее знаменитые родители.
1. Билли Лурд, Дебби Рейнольдс, Кэрри Фишер
Актриса и звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер и ее не менее знаменитая мать-актриса Дебби Рейнольдс всегда была предметом общественного интереса. Но знаете ли вы, что 29-летняя актриса Билли Лурд также является частью этой знаменитой семьи? Билли Лурд - единственный ребенок Кэрри Фишер и единственная внучка Дебби Рейнольдс. Ее отцом стал агент по поиску талантов Брайан Лурд. Девушка снялась во многих проектах продюсера Райана Мерфи, включая "Королевы крика" и "Американская история ужасов". Лурд с матерью смогли немного поработать вместе в "Звездных войнах: Последний джедай", прежде чем Фишер скончалась в декабре 2016 года.
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2. Джейн Фонда и Генри Фонда
Генри Фонда был одним из самых известных актеров Золотой эры Голливуда. Его дебют в Голливуде состоялся в 1935 году. Его дочь Джейн пошла по его стопам и получила два "Оскара" за роли в фильмах "Клют" и "Возвращение домой". Сегодня она продолжает сниматься в популярном шоу Netflix "Грейс и Фрэнки".
3. Изабелла Росселлини и Ингрид Бергман
Изабелла Росселлини - дочь итальянского режиссера Роберто Росселлини и шведской актрисы Ингрид Бергман, которая наиболее известна своей ролью в фильме "Касабланка" (1942). Дочь пошла по стопам матери - Изабелла стала известной актрисой и моделью. Сейчас ей 69 лет.
4. Джуди Гарленд и Лайза Миннелли
Лайза Миннелли - дочь актрисы Джуди Гарланд и режиссера Винсента Миннелли. Дочь пошла по стопам матери и стала актрисой. Они с матерью даже работали вместе до смерти Джуди в 1969 году. За свою карьеру Лайза Миннелли выиграла четыре премии "Тони", две "Грэмми", "Эмми" и "Оскар".
5. Нэнси и Фрэнк Синатра
Нэнси Синатра - старшая из троих детей легендарного певца Фрэнка Синатры и его жены Нэнси Синатры. Нэнси также стала единственной из детей Фрэнка, сделавшей карьеру в музыке и актерском мастерстве.
6. Джейн Мэнсфилд и Маришка Харгитей
Джейн Мэнсфилд была голливудским секс-символом наряду с Мэрилин Монро в 1950-х, и добилась успеха как на Бродвее, так и в Голливуде. Она родила дочь Маришку Харгитей от культуриста Микки Харгитая, но девочка рано лишилась мамы. Джейн Мэнсфилд погибла в аварии в 1967-м. Хотя Харгитай не знала свою мать, когда росла, во взрослом возрасте она стала актрисой и получила премию “Эмми”.
7. Тони Кертис, Джанет Ли, Келли Кертис и Джейми Ли Кёртис
Тони Кертис и Джанет Ли были известной парой в золотой век Голливуда. Они поженились в 1951 году и были вместе десять лет - в браке у них родились две дочери, Келли и Джейми Ли. Джейми Ли Кертис пошла по стопам своих родителей и занялась актерством. У нее две награды "Золотой глобус", а еще звезда на Голливудской Аллее славы.
8. Ванесса Редгрейв, Тони Ричардсон и их дочь Наташа Ричардсон
Тони Ричардсон - известный кинорежиссёр, который снял несколько известных фильмов 1950-х и 1960-х годов. В 1964 году он получил премию "Оскар" за лучшую режиссуру фильма "Том Джонс". В 1962 году Ричардсон женился на британской актрисе Ванессе Редгрейв, и у них родилось двое детей — Наташа и Джоэли Ричардсон. Наташа пошла по стопам своей матери. Ее самая знаменитая роль - в фильме "Ловушка для родителей" (1998). Она трагически погибла после несчастного случая на лыжах в 2009 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А еще забыли Гвинет Пэлтроу - ее мама, Блайт Даннер, тоже известная актриса, фильмов много, но "Знакомство с родителями" и продолжения, уверена, на слуху.
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