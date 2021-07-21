8 голливудских актеров со знаменитыми родителями

Тони Кертис и Джанет Ли были известной парой в золотой век Голливуда. Они поженились в 1951 году и были вместе десять лет - в браке у них родились две дочери, Келли и Джейми Ли. Джейми Ли Кертис пошла по стопам своих родителей и занялась актерством. У нее две награды "Золотой глобус", а еще звезда на Голливудской Аллее славы.