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8 голливудских актеров со знаменитыми родителями

8 голливудских актеров со знаменитыми родителями (11 фото)

Автор:
21 июля 2021 12:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   известные люди   люди   слава   факты   фото   шоу бизнес   
624
11
Наш мир тесен - и сфера киноиндустрии тесна точно так же! Голливуд намного меньше, чем вы можете подумать, особенно если изучить, как в нем много связей между поколениями. Вот некоторые известные актеры и актрисы, у которых не менее знаменитые родители.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   известные люди   люди   слава   факты   фото   шоу бизнес   
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67k
Фома Час назад
Рамон Херардо Антонио Эстевес известный под сценическим псевдонимом Мартин Шин , с 1961 года Шин женат на Джанет Темплтон, в мае 1962-го у них родился их старший из четверых детей - Эмилио Эстевес. За ним - Рамон-младший, Карлос (известный более как Чарли Шин) и дочка Рене.

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8k
Lev Asriev 53 минуты назад
Список можно продолжать до бесконечности, так по памяти: Сазерленды,отец и сын; Настасья и Клаус Кински; Френсис и София Коппола ( Кстати, Николас Кейдж тоже их родня)
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14k
Мария Коненкова Час назад
Вот убей, не знаю, кто такая Наташа Ричардсон, но Джоэли Ричардсон, уверена, более известна если не "Любовник леди Чаттерли", то уж "101 далматинец" наверняка все видели.
А еще забыли Гвинет Пэлтроу - ее мама, Блайт Даннер, тоже известная актриса, фильмов много, но "Знакомство с родителями" и продолжения, уверена, на слуху.
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55k
Андрей Час назад
Великий Керк "Спартак" Дуглас, не менее великий его сын Майкл, и посредственность-внук Кэмерон, знаменитый разве что наркоскандалом.
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