Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ купить акции на 44 миллиарда долларов

В Twitter всерьёз обиделись на Маска. Предприниматель хотел купить соцсеть, но потом передумал из-за того, что «там одни боты». Twitter такого решения не принял:

«Маск, судя по всему, считает, что он волен передумать, разгромить компанию, нарушить её деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти».