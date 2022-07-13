Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ купить акции на 44 миллиарда долларов

Компания называет это «лицемерием» и требует завершить сделку.
В Twitter всерьёз обиделись на Маска. Предприниматель хотел купить соцсеть, но потом передумал из-за того, что «там одни боты». Twitter такого решения не принял:
«Маск, судя по всему, считает, что он волен передумать, разгромить компанию, нарушить её деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти».
И компания подала в суд на Илона Маска:
«Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий».
Ну а он ответил в свойственном ему стиле:
«Вот это ирония, лол».
По всей видимости, сделка отменяется. И Маск будет и дальше твитить как обычный юзер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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