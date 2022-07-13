FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6100 постов • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ купить акции на 44 миллиарда долларов

Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ купить акции на 44 миллиарда долларов

Автор:
13 июля 2022 14:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   Твиттер   акции   покупка   сделка   суд   
881
2

Компания называет это «лицемерием» и требует завершить сделку.

В Twitter всерьёз обиделись на Маска. Предприниматель хотел купить соцсеть, но потом передумал из-за того, что «там одни боты». Twitter такого решения не принял:

«Маск, судя по всему, считает, что он волен передумать, разгромить компанию, нарушить её деятельность, уничтожить акционерную стоимость и уйти».

И компания подала в суд на Илона Маска:

«Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий».

Ну а он ответил в свойственном ему стиле:

«Вот это ирония, лол».

По всей видимости, сделка отменяется. И Маск будет и дальше твитить как обычный юзер.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Илон Маск   Твиттер   акции   покупка   сделка   суд   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
529
Alex Час назад
Мудаки из говно-твиттера уже радовались, что впарили говно. Но случился облом-с
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 2 минуты назад
прикинул такую картину. Приходишь ты в магазин, например телек купить. Посмотрел, но передумал. А тебе продавец такой - "С тебя штраф за отказ от покупки"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
анатолий горленко 5 минут назад
Мало ли что Я "хотел" купить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 7 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
heta 17 минут назад
"Товарищ главнокомандующий, ваш приказ выполнен! Доложил майор внешней разведки Илон Масковиченко! Служу России!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
370
Карл heta 8 минут назад
Илья Масков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
940
diag 50 минут назад
Печаль-беда-огорчение. Совет директоров говно-твиттера уже мысленно бабки попилил и накупил себе яхт и вилл. Но товарец оказался тухлый и покупатель брать не захотел. Караул!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
529
Alex Час назад
Вряд ли Маску что-то сделают, он мудила то еще, но за ним власти стоят. Как ни как, он у них космическую программу двигаем. Может случится чудо и мы увидим закат этой поганой сети лицемеров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
jonnyD 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida 2 часа назад
Ожидается ещё иск от MeToo за отказ от приставания и несовершения акта изнасилования.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 2 часа назад
Фейк Илона Маска не может быть в США лицемерием. Это достижение!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152650



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал
Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал
Эти дизайнеры - чертовы гении!
Эти дизайнеры - чертовы гении!
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 12- 13 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Средневековье - это так романтично
Средневековье - это так романтично
Что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина
Что было бы, будь все знаменитости похожи на Мистера Бина
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Эти женщины ничего не понимают...

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#картинки#природа#СССР#красота#аварии#истории#США
#Юмор#факты#история#люди#автомобили#автомир#позитив#дтп#Приколы#авто аварии
#интересно#прикол#в мире#интересное#кино#удивительно#Жизнь#Еда#сатира#Ynews
«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни «Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни Как тебе такое, Твиттер? Новая покупка Илона Маска в мемах Как тебе такое, Твиттер? Новая покупка Илона Маска в мемах Едьмак и миссионерский питон: свежая подборка каламбуров и лингвошуток Едьмак и миссионерский питон: свежая подборка каламбуров и лингвошуток Что за шляпу вы мне подсунули? Илон Маск разочарован в Twitter Что за шляпу вы мне подсунули? Илон Маск разочарован в Twitter Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца Илон, купи! Интернет наполнился фейковыми твитами Илона Маска Илон, купи! Интернет наполнился фейковыми твитами Илона Маска

На что жалуетесь?

Вернуться