FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Банки и финансы 97 постов • 69 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Банки и финансы
Илон Маск задумался над покупкой обанкротившегося банка Кремниевой долины

Илон Маск задумался над покупкой обанкротившегося банка Кремниевой долины

Автор:
12 марта 2023 14:55
Сообщество : Банки и финансы
Метки: Илон Маск   США   Твиттер   банк   банкротство   покупка   
1369
3

После того как один из банков США, входящий в 20-ку самых крупных, объявил о банкротстве, практически сразу на него нашелся потенциальный покупатель.

Пока одни американцы пытаются вытащить свои вклады из Silicon Valley Bank, другие уже вовсю ищут ему новых хозяев и причем делают это весьма успешно. Мин-Лян Тан, соучредитель и генеральный директор Razer (компания по производству бытовой электроники), предложил приобрести обанкротившийся банк Илону Маску.

×
×

Бизнесмен ответил, что открыт для таких предложений, ведь у него грандиозные планы и ему нужна платформа для создания электронного банка для Твиттера.



Ну а что, Маск любит покупать компании на гране краха и задорого. Взять, к примеру, тот же Твиттер. Вполне возможно, обанкротившийся банк Кремниевой долины станет новым приобретением генерального директора Tesla. Эта покупка позволит миллиардеру реализовать свои амбиции по превращению платформы в мегаприложение под названием X, которое будет предлагать финансовые и другие услуги.

Ну а самому банку эта сделка поможет удержаться на плаву.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Банки и финансы"
Метки: Илон Маск   США   Твиттер   банк   банкротство   покупка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
730
GoInDown 2 часа назад
Когда взорвется пузырь виртуальных денег, нам всех пи...ц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
КАКАнгел 40 минут назад
К сожалению Я не могу советовать Илюхе Маскину как везти его бизнес , а то я бы сейчас не сидел на фишках, а на своей яхте обдумывал как везти свой бизнес к успеху . И думаю и вы не заработали кучу мильярдов своими талантами и удачей чтоб что-то советовать и понимать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx 54 минуты назад
На фиг нужен обанкротившийся банк. Я понимаю, там завод прикупить, или предприятие что то полезное производящие. А тут фигня какая то, с немыслимыми долгами. Здание ему что ли понравилось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Walther Час назад
Маск - чувак амбициозный! Давно бы уж всю Пиндосию скупил к *уям и все! Бидон все подпишет (дедушка старый - ему все равно)!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

69751



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 марта
20 удивительных артефактов из истории человечества
20 удивительных артефактов из истории человечества
Набирающие популярность в сообществах
Как царская спецслужба арестовала кровавого эсера Григория Гершуни
Как царская спецслужба арестовала кровавого эсера Григория Гершуни
Tesla не виновата в громком ДТП с погибшими в Китае
Tesla не виновата в громком ДТП с погибшими в Китае
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Где плавнее экран? iPhone 60 Гц против Android 144 Гц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда вышел зимой на улицу

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#история#США#милота#Прикол#актеры#Мемы
#Юмор#факты#кино#забавно#Фотографии#новости#подборка#комментарии#Земля
#животные#СССР#люди#картинки#Жизнь#Приколы#природа#криминал#роль
Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще Смотрите и сравнивайте: выбрать телевизор стало ещё проще "Птичка свободна"- Трамп возвращается. Илон Маск купил *Twitter "Птичка свободна"- Трамп возвращается. Илон Маск купил *Twitter Что за шляпу вы мне подсунули? Илон Маск разочарован в Twitter Что за шляпу вы мне подсунули? Илон Маск разочарован в Twitter "Это они должны мне платить": Стивен Кинг рассердился на нововведения Маска в Twitter "Это они должны мне платить": Стивен Кинг рассердился на нововведения Маска в Twitter Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ купить акции на 44 миллиарда долларов Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ купить акции на 44 миллиарда долларов В США хотят проверить Илона Маска за его «дружественную позицию» к России В США хотят проверить Илона Маска за его «дружественную позицию» к России

На что жалуетесь?

Вернуться