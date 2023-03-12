Илон Маск задумался над покупкой обанкротившегося банка Кремниевой долины

Ну а что, Маск любит покупать компании на гране краха и задорого. Взять, к примеру, тот же Твиттер. Вполне возможно, обанкротившийся банк Кремниевой долины станет новым приобретением генерального директора Tesla. Эта покупка позволит миллиардеру реализовать свои амбиции по превращению платформы в мегаприложение под названием X, которое будет предлагать финансовые и другие услуги.

Ну а самому банку эта сделка поможет удержаться на плаву.