Илон Маск задумался над покупкой обанкротившегося банка Кремниевой долины

После того как один из банков США, входящий в 20-ку самых крупных, объявил о банкротстве, практически сразу на него нашелся потенциальный покупатель.
Пока одни американцы пытаются вытащить свои вклады из Silicon Valley Bank, другие уже вовсю ищут ему новых хозяев и причем делают это весьма успешно. Мин-Лян Тан, соучредитель и генеральный директор Razer (компания по производству бытовой электроники), предложил приобрести обанкротившийся банк Илону Маску.
Бизнесмен ответил, что открыт для таких предложений, ведь у него грандиозные планы и ему нужна платформа для создания электронного банка для Твиттера.
Ну а что, Маск любит покупать компании на гране краха и задорого. Взять, к примеру, тот же Твиттер. Вполне возможно, обанкротившийся банк Кремниевой долины станет новым приобретением генерального директора Tesla. Эта покупка позволит миллиардеру реализовать свои амбиции по превращению платформы в мегаприложение под названием X, которое будет предлагать финансовые и другие услуги.
Ну а самому банку эта сделка поможет удержаться на плаву.
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