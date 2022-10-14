Илон Маск находится под следствием из-за сделки с Twitter

Началось всё с того, что Илон Маск в апреле заключил с компанией Twitter соглашение о покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была завершиться до конца года, но в июле Маск заявил, что отказывается от договорённости. Он сослался на то, что представители Twitter не предоставили нужных сведений.
Американский предприниматель Илон Маск оказался под следствием властей США из-за сделки с Twitter. Маск переписывался с федеральными властями о сделке и Twitter запросили эти переписки. Авокаты Маска до сих пор не предоставили эти данные. Twitter хочет получить эти бумаги, так как они "касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе", уточняет RG.
Компания даже обратилась к судье штата, чтобы он заставил адвокатов предоставить переписки.
В начале октября Маск всё же заявил, что готов возобновить сделку, но ничего для этого не сделал. Инвестор Twitter Джузеппе Пампена уверен, что Маск блефовал и просто манипулирует ценами акций компании. Из иска следует, что "мошеннические и незаконные действия" Маска обвалили акции соцсети, нанесли ущерб инвесторам компании, улучшив при этом позиции миллиардера на переговорах.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Twitter подал в суд на Илона Маска за отказ купить акции на 44 миллиарда долларов
- 10 необычных ужинов смертников
- На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж
- Детей, чьи родители выступили против экспресс-тестов на коронавирус, не пустят в школу
- Изолировать нельзя контролировать: споры о пожизненном сроке для педофилов продолжаются
По данным агентства, миллиардер попал под следствие якобы из-за сделки с Twitter.
SpaceX Илона Маска заявляет, что больше не может платить за критически важные спутниковые услуги на Украине, просит Пентагон оплатить счет CNN.
Никакой связи между этими новостями нет. Не выдумывайте)