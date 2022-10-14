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Илон Маск находится под следствием из-за сделки с Twitter

Илон Маск находится под следствием из-за сделки с Twitter

Автор:
14 октября 2022 10:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: mask   Твиттер   дело   закон   интересное   сделка   суд   фото   
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Началось всё с того, что Илон Маск в апреле заключил с компанией Twitter соглашение о покупке соцсети за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была завершиться до конца года, но в июле Маск заявил, что отказывается от договорённости. Он сослался на то, что представители Twitter не предоставили нужных сведений.

Американский предприниматель Илон Маск оказался под следствием властей США из-за сделки с Twitter. Маск переписывался с федеральными властями о сделке и Twitter запросили эти переписки. Авокаты Маска до сих пор не предоставили эти данные. Twitter хочет получить эти бумаги, так как они "касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе", уточняет RG.

Компания даже обратилась к судье штата, чтобы он заставил адвокатов предоставить переписки.

В начале октября Маск всё же заявил, что готов возобновить сделку, но ничего для этого не сделал. Инвестор Twitter Джузеппе Пампена уверен, что Маск блефовал и просто манипулирует ценами акций компании. Из иска следует, что "мошеннические и незаконные действия" Маска обвалили акции соцсети, нанесли ущерб инвесторам компании, улучшив при этом позиции миллиардера на переговорах.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: mask   Твиттер   дело   закон   интересное   сделка   суд   фото   
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8  комментариев
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622
Легендарный В-ий Час назад
Илон Маск находится под следствием федеральных властей, сообщает Reuters
По данным агентства, миллиардер попал под следствие якобы из-за сделки с Twitter.
SpaceX Илона Маска заявляет, что больше не может платить за критически важные спутниковые услуги на Украине, просит Пентагон оплатить счет CNN.

Никакой связи между этими новостями нет. Не выдумывайте)
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10k
Roy Batty 17 минут назад
Обещать жениться это ещё не жениться
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3k
Владимир Полчаса назад
беги,Маск,беги!
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1k
ChePaev 37 минут назад
Илон Маск в таком положении и состоянии что может заявить что е.б.а.л. он всех в рот и ему вообще пох. Вчера он хотел себе Твиттер, сегодня передумал.
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2k
Лёха Час назад
"из-за сделки". Которой не было. "Минус" за кривой перевод.
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1k
Alex 2 часа назад
Демократия, хули
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