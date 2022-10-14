Илон Маск находится под следствием из-за сделки с Twitter

Американский предприниматель Илон Маск оказался под следствием властей США из-за сделки с Twitter. Маск переписывался с федеральными властями о сделке и Twitter запросили эти переписки. Авокаты Маска до сих пор не предоставили эти данные. Twitter хочет получить эти бумаги, так как они "касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе", уточняет RG.

Компания даже обратилась к судье штата, чтобы он заставил адвокатов предоставить переписки.