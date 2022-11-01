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"Это они должны мне платить": Стивен Кинг рассердился на нововведения Маска в Twitter

"Это они должны мне платить": Стивен Кинг рассердился на нововведения Маска в Twitter

Автор:
01 ноября 2022 14:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   Твиттер   верификация   платные услуги   стивен кинг   шоу бизнес   
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Илон Маск продолжает наводить свои порядки в Твиттере. И, надо сказать, происходящее нравится далеко не всем. На этот раз возмутился Стивен Кинг. Мэтра литературы рассердило введение платной верификации.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на прошлой неделе приобрел Twitter и уже успел насолить куче народа. Во-первых, в компании пачками увольняют сотрудников, во-вторых решили ввести платные функции. В частности Маск заявил, что вскоре владельцам верифицированных аккаунтов с галочкой придется платить около 20 долларов в месяц. Этот поворот возмутил известного писателя Стивена Кинга.


"20 долларов в месяц за то, чтобы сохранить мою "галочку"? Черт возьми, да это они должны платить мне. Если эту меру введут, я уйду, как Enron (энергетическая компания - прим.ред.),- написал на своей странице в Твиттер Кинг.


После этих слов Маск предложил снизить стоимость верификации. Отменить же ее полностью он не сможет, т.к. "нужно как-то платить по счетам", а полностью полагаться на рекламодателей не получается.


"Как насчет восьми долларов?" - попробовал поторговаться миллиардер. Пользователи Сети встретили пикировку двух известных личностей с интересом. Кто-то решил осведомиться, неужели для Кинга сумма в 20 долларов является обременительной, на что писатель ответил, что дело не в деньгах, а в принципе.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Илон Маск   Твиттер   верификация   платные услуги   стивен кинг   шоу бизнес   
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16  комментариев
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56
Sata33 2 часа назад
Какая-то там особая тусовка в твитере ...
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180
zolotoman Полчаса назад
насрать на этого хохлодрочера
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6k
Slowly Полчаса назад
А что, Елон ещё и бухгалтер? То, что кинг педр академический - это секрет Полишинеля. Схлестнулись два жлоба.
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455
Kra Полчаса назад
ну так VIPы всегда платят за статус, разве нет?
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4k
Михаил 46 минут назад
Миром правит донат
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51k
Олег 49 минут назад
Плата за вход в бассейн с говном, где все присутствующие бросают друг друга говном, но хотят быть чистыми......... никогда там не регистрировался и не вижу смысла
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3k
Трям Час назад
Пусть этот пейсатель-русофоб идет ровным строем на .хуй !!!
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42k
Per aspĕra ad astra 2 часа назад
Когда этот Стивен Кинг поддержал фашистскую бандерасню на 404, в пранке с нашими Вованом И Лексусом, я этого старого маразматика больше не уважаю.
Он конечно потом пытался оправдаться за свои слова, когда узнал что его обманули, но из "песни слов не выкинешь".
Если Стивен Кинг русофобом оказался, то и хрен с ним, придурком старым.
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8k
krivsan 2 часа назад
ну Стивена хоть не трогайте
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49k
dima423 2 часа назад
Не думаю что Маск долго продержится со своими идеями... скоро прогнется под систему)
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