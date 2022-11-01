"Это они должны мне платить": Стивен Кинг рассердился на нововведения Маска в Twitter

"20 долларов в месяц за то, чтобы сохранить мою "галочку"? Черт возьми, да это они должны платить мне. Если эту меру введут, я уйду, как Enron (энергетическая компания - прим.ред.),- написал на своей странице в Твиттер Кинг.

После этих слов Маск предложил снизить стоимость верификации. Отменить же ее полностью он не сможет, т.к. "нужно как-то платить по счетам", а полностью полагаться на рекламодателей не получается.

"Как насчет восьми долларов?" - попробовал поторговаться миллиардер. Пользователи Сети встретили пикировку двух известных личностей с интересом. Кто-то решил осведомиться, неужели для Кинга сумма в 20 долларов является обременительной, на что писатель ответил, что дело не в деньгах, а в принципе.