"Это они должны мне платить": Стивен Кинг рассердился на нововведения Маска в Twitter

Илон Маск продолжает наводить свои порядки в Твиттере. И, надо сказать, происходящее нравится далеко не всем. На этот раз возмутился Стивен Кинг. Мэтра литературы рассердило введение платной верификации.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск на прошлой неделе приобрел Twitter и уже успел насолить куче народа. Во-первых, в компании пачками увольняют сотрудников, во-вторых решили ввести платные функции. В частности Маск заявил, что вскоре владельцам верифицированных аккаунтов с галочкой придется платить около 20 долларов в месяц. Этот поворот возмутил известного писателя Стивена Кинга.
"20 долларов в месяц за то, чтобы сохранить мою "галочку"? Черт возьми, да это они должны платить мне. Если эту меру введут, я уйду, как Enron (энергетическая компания - прим.ред.),- написал на своей странице в Твиттер Кинг.
После этих слов Маск предложил снизить стоимость верификации. Отменить же ее полностью он не сможет, т.к. "нужно как-то платить по счетам", а полностью полагаться на рекламодателей не получается.
"Как насчет восьми долларов?" - попробовал поторговаться миллиардер. Пользователи Сети встретили пикировку двух известных личностей с интересом. Кто-то решил осведомиться, неужели для Кинга сумма в 20 долларов является обременительной, на что писатель ответил, что дело не в деньгах, а в принципе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Он конечно потом пытался оправдаться за свои слова, когда узнал что его обманули, но из "песни слов не выкинешь".
Если Стивен Кинг русофобом оказался, то и хрен с ним, придурком старым.