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Что за шляпу вы мне подсунули? Илон Маск разочарован в Twitter

Что за шляпу вы мне подсунули? Илон Маск разочарован в Twitter

Автор:
15 мая 2022 14:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   боты   покупка   проверка   твиттер   юристы   
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Грустный сказ о том, как Илон Маск покупает Twitter, а он всё никак не хочет становиться его собственностью.

Перед окончательным приобретением площадки бизнесмен решил проверить её на наличие ботов.  В руководстве Twitter бойко отчитались о том, что количество спам/фейк-аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, но темные сомнения закрались в душу Илона и он во всеуслышание объявил о проверке 100 рандомных профилей.  Но не тут-то было.

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С ним связались юристы Twitter и выдвинули претензию, мол не стоит лезть, куда не просят и не нарушать соглашения о неразглашении важной информации. Тут-то Илон и призадумался, а не обманывает соцсеть не только его, но и всех своих пользователей.

После этих тяжких дум он запилил пост всё в том же  Twitterе и призвал юзеров не вестись на манипуляции алгоритмов и поменять вид ленты на хронологическую.

"Очень важно исправить вашу ленту в Твиттере: 1. Нажмите кнопку «Домой». 2. Коснитесь звездочек в правом верхнем углу экрана. 3. Выберите «Последние твиты». Алгоритм манипулирует вами так, как вы этого не осознаете. Легко переключаться вперед и назад, чтобы увидеть разницу"

А о самой сделке он написал, что она поставлена на паузу.

Когда Илону задали логичный вопрос, он просто поразил всех своей доверчевостью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Илон Маск   боты   покупка   проверка   твиттер   юристы   
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4  комментария
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Мистер Фикс 16 часов назад
Среди всех соцсетей никогда не понимал твиттер...
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314
Mr.Fix 14 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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29
WORLD 15 часов назад
Наши "умники" тоже знатно обосрались.


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81
Alex 18 часов назад
Этой говно сет просто пиз**ц наступает. Они даже новых сотрудников перестали нанимать. тут такая удача в в лице лоха-Маска
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