Что за шляпу вы мне подсунули? Илон Маск разочарован в Twitter

С ним связались юристы Twitter и выдвинули претензию, мол не стоит лезть, куда не просят и не нарушать соглашения о неразглашении важной информации. Тут-то Илон и призадумался, а не обманывает соцсеть не только его, но и всех своих пользователей.



После этих тяжких дум он запилил пост всё в том же Twitterе и призвал юзеров не вестись на манипуляции алгоритмов и поменять вид ленты на хронологическую.