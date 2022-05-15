Что за шляпу вы мне подсунули? Илон Маск разочарован в Twitter

Грустный сказ о том, как Илон Маск покупает Twitter, а он всё никак не хочет становиться его собственностью.
Перед окончательным приобретением площадки бизнесмен решил проверить её на наличие ботов. В руководстве Twitter бойко отчитались о том, что количество спам/фейк-аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей, но темные сомнения закрались в душу Илона и он во всеуслышание объявил о проверке 100 рандомных профилей. Но не тут-то было.
С ним связались юристы Twitter и выдвинули претензию, мол не стоит лезть, куда не просят и не нарушать соглашения о неразглашении важной информации. Тут-то Илон и призадумался, а не обманывает соцсеть не только его, но и всех своих пользователей.
После этих тяжких дум он запилил пост всё в том же Twitterе и призвал юзеров не вестись на манипуляции алгоритмов и поменять вид ленты на хронологическую.
"Очень важно исправить вашу ленту в Твиттере: 1. Нажмите кнопку «Домой». 2. Коснитесь звездочек в правом верхнем углу экрана. 3. Выберите «Последние твиты». Алгоритм манипулирует вами так, как вы этого не осознаете. Легко переключаться вперед и назад, чтобы увидеть разницу"
А о самой сделке он написал, что она поставлена на паузу.
Когда Илону задали логичный вопрос, он просто поразил всех своей доверчевостью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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