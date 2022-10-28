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"Птичка свободна"- Трамп возвращается. Илон Маск купил *Twitter

"Птичка свободна"- Трамп возвращается. Илон Маск купил *Twitter

Автор:
28 октября 2022 09:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: twitter   Илон Маск   Твиттер   видео   офис   раковина   сделка   
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Илон Маск купил-таки социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Сразу после назначения он уволил предыдущего гендиректора компании Парага Агравала и её финансового директора Неда Сигала, пишет Washington Post.

Накануне миллиардер выложил в *Twitter видеоролик, в котором он входит в штаб-квартиру компании с раковиной в руках, явно намекая на завершение сделки по покупке компании. Демократы, держитесь!

Событие состоялось на фоне сообщений о планах владельца Tesla завершить покупку соцсети Twitter. По решению суда, окончательное решение сторон по указанному вопросу должно было быть принято до пятницы, 28 октября, включительно. Так все и случилось.

Сделка обошлась в каких-то 44 млрд долларов. Торжественное внесение раковины в офис штаб-квартиры компании миллиардер показал на видео:

"Входим в штаб-квартиру Twitter", — с довольным видом похвалился миллиардер.

Накануне сделки Маск изменил свой статус в соцсети на Chief Twit — "главный по твитам". Пользователи соцсети предположили, что Маск мог использовать игру слов, так как Chief Twit означает ещё и "главный кретин".

Раковина, кстати, является пасхалкой к мемной фразе «let that sink in», означающей «впустите раковину внутрь», а также переводящейся как «постарайтесь осознать это».

Вполне возможно, что это ещё и намёк, что он вымоет руки этой сети коротких сообщений.

"Ждем полноценного возвращения Трампа, снятия цензуры и информационной войны в США, итогом которой станет или победа Трампа на выборах президента США или позорной изгнание Маска из Твиттера всё с той же раковиной в руках", - пишет политолог Марат Башаров.

В сети шутку с сантехникой оценили и начали постить мемчики. Нам больше всего понравился вот этот:

Причиной покупки компании основатель Tesla и SpaceX назвал желание создать для людей цифровую площадку для обсуждения разных мнений:

«Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости», — написал американский предприниматель теперь уже в собственной соцсеточке.

«Могучий Дональд» тоже поздравил Илона Маска (а больше, наверно, себя) с его покупкой компании Twitter и заявил, что «мне сказали, что мой аккаунт в соцсети будет восстановлен 31 октября». Сообщение распространила пресс-служба 45-го президента США.
Напомним, Трамп был заблокирован на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020-го года, а американцы не согласные с их итогами пошли на штурм Капитолия.
До промежуточных выборов в Конгресс США осталось ровно 10 дней. Как вовремя Маск подсуетился, - пишет телеграм-канал Жёлтые сливы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: twitter   Илон Маск   Твиттер   видео   офис   раковина   сделка   
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8  комментариев
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24k
Сибиряк 2 часа назад
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1k
Alex 13 минут назад
Щас походу Маск начнет хохлов оттуда выпиливать.
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1k
DDM Полчаса назад
Новость уровня двух хозяйствующих субъектов, а шуму будто люди на Марс высадились.
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9k
antonium Час назад
"пишет политолог Марат Башаров".
Марат Башаров как напьется, сразу превращается в политолога)))
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48k
Александр 12 часов назад
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25k
albedo 13 часов назад
Жалко он не взял еще и унитаз.
Был бы похож на:
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KlyaksaZ

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