"Птичка свободна"- Трамп возвращается. Илон Маск купил *Twitter

Раковина, кстати, является пасхалкой к мемной фразе «let that sink in», означающей «впустите раковину внутрь», а также переводящейся как «постарайтесь осознать это».

Вполне возможно, что это ещё и намёк, что он вымоет руки этой сети коротких сообщений.

"Ждем полноценного возвращения Трампа, снятия цензуры и информационной войны в США, итогом которой станет или победа Трампа на выборах президента США или позорной изгнание Маска из Твиттера всё с той же раковиной в руках", - пишет политолог Марат Башаров.

В сети шутку с сантехникой оценили и начали постить мемчики. Нам больше всего понравился вот этот: