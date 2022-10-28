"Птичка свободна"- Трамп возвращается. Илон Маск купил *Twitter

Илон Маск купил-таки социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов. Сразу после назначения он уволил предыдущего гендиректора компании Парага Агравала и её финансового директора Неда Сигала, пишет Washington Post.
Накануне миллиардер выложил в *Twitter видеоролик, в котором он входит в штаб-квартиру компании с раковиной в руках, явно намекая на завершение сделки по покупке компании. Демократы, держитесь!
Событие состоялось на фоне сообщений о планах владельца Tesla завершить покупку соцсети Twitter. По решению суда, окончательное решение сторон по указанному вопросу должно было быть принято до пятницы, 28 октября, включительно. Так все и случилось.
Сделка обошлась в каких-то 44 млрд долларов. Торжественное внесение раковины в офис штаб-квартиры компании миллиардер показал на видео:
"Входим в штаб-квартиру Twitter", — с довольным видом похвалился миллиардер.
Накануне сделки Маск изменил свой статус в соцсети на Chief Twit — "главный по твитам". Пользователи соцсети предположили, что Маск мог использовать игру слов, так как Chief Twit означает ещё и "главный кретин".
Раковина, кстати, является пасхалкой к мемной фразе «let that sink in», означающей «впустите раковину внутрь», а также переводящейся как «постарайтесь осознать это».
Вполне возможно, что это ещё и намёк, что он вымоет руки этой сети коротких сообщений.
"Ждем полноценного возвращения Трампа, снятия цензуры и информационной войны в США, итогом которой станет или победа Трампа на выборах президента США или позорной изгнание Маска из Твиттера всё с той же раковиной в руках", - пишет политолог Марат Башаров.
В сети шутку с сантехникой оценили и начали постить мемчики. Нам больше всего понравился вот этот:
Причиной покупки компании основатель Tesla и SpaceX назвал желание создать для людей цифровую площадку для обсуждения разных мнений:
«Причина, почему я приобретаю Twitter, состоит в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости», — написал американский предприниматель теперь уже в собственной соцсеточке.
«Могучий Дональд» тоже поздравил Илона Маска (а больше, наверно, себя) с его покупкой компании Twitter и заявил, что «мне сказали, что мой аккаунт в соцсети будет восстановлен 31 октября». Сообщение распространила пресс-служба 45-го президента США.
Напомним, Трамп был заблокирован на основных социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020-го года, а американцы не согласные с их итогами пошли на штурм Капитолия.
До промежуточных выборов в Конгресс США осталось ровно 10 дней. Как вовремя Маск подсуетился, - пишет телеграм-канал Жёлтые сливы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Марат Башаров как напьется, сразу превращается в политолога)))
Первый как раз действительно политолог...
Был бы похож на: