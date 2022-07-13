12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины

Пользователи Сети из разных уголков земного шара поделились тем, что они регулярно покупают из продуктов, и рассказали, сколько они тратят денег на еду.
В каждой семье есть свой стандартный набор продуктов, которые есть дома всегда. Этот набор зависит от дохода семьи, пищевых привычек и, конечно же, от страны, где живет семья. Вероятно, этот набор не всегда соотносится с потребительской корзиной, которую утверждает государство. А еще он может существенно отличаться по стоимости и составу продуктов, которые привыкли покупать жители, живущие в другом уголке планеты.
Покупки в Аргентине обошлись в $4,5
$67 потратил житель небольшого городка в американском штате Техас
А так выглядят покупки на $20 в Венесуэле
Около $70 оставил в супермаркете австралиец
Бразилец отдал за этот набор продуктов $35
Покупки в ЮАР на $75
Японец потратил около $16
Канада и общая стоимость покупки порядка семидесяти долларов
Это корзина жителя Мюнхена, которая стоила примерно $30
$73 потратил житель Швеции на свои покупки
Покупки лондонца на $25
Покупки американца на $88: он сам иронизирует, что это пища идеальна для депрессии
Источник:
АНТИФИШКИ
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