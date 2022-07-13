12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины

В каждой семье есть свой стандартный набор продуктов, которые есть дома всегда. Этот набор зависит от дохода семьи, пищевых привычек и, конечно же, от страны, где живет семья. Вероятно, этот набор не всегда соотносится с потребительской корзиной, которую утверждает государство. А еще он может существенно отличаться по стоимости и составу продуктов, которые привыкли покупать жители, живущие в другом уголке планеты.

Покупки в Аргентине обошлись в $4,5