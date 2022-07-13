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12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины

12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины

Автор:
13 июля 2022 09:44
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   деньги   люди   продукты   факты   фото   
1086
13

Пользователи Сети из разных уголков земного шара поделились тем, что они регулярно покупают из продуктов, и рассказали, сколько они тратят денег на еду.

В каждой семье есть свой стандартный набор продуктов, которые есть дома всегда. Этот набор зависит от дохода семьи, пищевых привычек и, конечно же, от страны, где живет семья. Вероятно, этот набор не всегда соотносится с потребительской корзиной, которую утверждает государство. А еще он может существенно отличаться по стоимости и составу продуктов, которые привыкли покупать жители, живущие в другом уголке планеты.


Покупки в Аргентине обошлись в $4,5

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$67 потратил житель небольшого городка в американском штате Техас

А так выглядят покупки на $20 в Венесуэле

Около $70 оставил в супермаркете австралиец

Бразилец отдал за этот набор продуктов $35

Покупки в ЮАР на $75

Японец потратил около $16

Канада и общая стоимость покупки порядка семидесяти долларов

Это корзина жителя Мюнхена, которая стоила примерно $30

$73 потратил житель Швеции на свои покупки

Покупки лондонца на $25

Покупки американца на $88: он сам иронизирует, что это пища идеальна для депрессии

Источник:

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Метки: Еда   в мире   деньги   люди   продукты   факты   фото   
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8  комментариев
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69k
Доктор Джонс 2 часа назад
Не равнозначные наборы продуктов...
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10k
Antilles 5 минут назад
Бесполезная подборка. Вот если бы все на одинаковую сумму закупились или наоборот - одинаковые продукты и сравнить общий ценник, тогда было бы интересно.
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4
Иван Чернов 6 минут назад
А теперь давайте сравним с теми кого они обирают
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7k
Trenzel2003 6 минут назад
А кот к какому блюду подаваться будет? У жителя Швеции. Или кот пойдет отдельным блюдом. Рецептик бы.
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10k
Oleg Полчаса назад
в лАндоне у этих ондонов еще и за дешево всё...
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1k
ant-laz11 40 минут назад
ни у одного не было картохи . самые норм цены в венесуэле
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1k
ralpharn Час назад
Когда сделаны снимки? За последние пару месяцев продукты в Австралии рванули вверх. Один качан салата стоит 12 баксов в Сиднее. В среднем *корзина* практически удвоилась в цене.
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